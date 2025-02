Montpellier - OL : compo probable, horaire, diffusion TV

Composition probable, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant la 22ᵉ journée de Ligue 1 qui opposera Montpellier à l’OL.

Compo probable et avant-match

Après la belle victoire face à Reims (4-0) le week-end dernier, l’OL aura à cœur de récidiver face à Montpellier. Ce dimanche à 15h, les Lyonnais affrontent les Montpelliérains au Stade de la Mosson. Une rencontre qui sur le papier devrait d’être accessible pour les hommes de Paulo Fonseca puisqu’ils seront opposés à la pire défense et lanterne rouge de Ligue 1. Toutefois, il ne faudra pas prendre ce match à la légère. En effet, il y a seulement un mois, Alexandre Lacazette, de retour dans le groupe, et ses partenaires accueillaient les hommes de Jean-Louis Gasset au Parc OL.

Malgré la victoire (1-0), les Lyonnais avaient vraiment eu du mal à se défaire des Montpelliérains. Depuis, pas mal de choses ont changé dans les deux camps. De nombreuses blessures et départs au MHSC, un changement de coach et des résultats inquiétants chez les Lyonnais. Fort heureusement, la victoire contre Reims a redonné du baume au cœur et la volonté et d'enchaîner une deuxième victoire de suite avant de recevoir le PSG.

La composition probable de l’OL : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Fofana - Mikautadze

À quelle heure se joue Montpellier – OL ?

Marc Bollengier dirigera cette rencontre de Ligue 1. L'arbitre donnera le coup d'envoi de la partie à 15h. Ce sera la seconde fois consécutive que les Lyonnais joueront un match un dimanche après-midi.

Sur quelle chaîne voir Montpellier – OL ?

Pour celles et ceux n’ayant pas pu se rendre dans le sud de la France pour assister à ce match au Stade de la Mosson, il faudra s'installer devant DAZN pour suivre la rencontre. Le diffuseur principal retransmettra la partie.