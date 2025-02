OL Académie : la réserve perd deux points en route à Clermont

Ultra-favorite face à Clermont, dernier de la poule, la réserve de l’OL a été contrainte de partager les points en Auvergne (1-1). Avec ce nul, les joueurs de Gueïda Fofana voient Bourgoin et Limonest prendre leurs distances en tête.

Sur le papier, tous les voyants étaient au vert pour voir l’OL poursuivre son début d’année 2025 quasi parfait. Après une large victoire 4-0 dans le derby contre Chassieu-Décines, la réserve se déplaçait samedi en Auvergne pour affronter celle de Clermont. Cette dernière n’avait rien d’un épouvantail impossible à dompter avec une dernière place au classement de la poule I. Pourtant, à l’issue des 90 minutes, il a forcément été question de regrets pour les joueurs de Gueïda Fofana.

Les jeunes Lyonnais ne rentrent de leur déplacement qu’avec un seul point (1-1) et ont vu leurs concurrents directs pour la montée que sont Bourgoin et Limonest s’imposer dans le même temps. Le derby dans une semaine à Décines contre l’ASSE coutera cher, car dans le même temps les deux clubs cités précédemment s’affrontent dans un duel de haut de tableau.

Clermont a poussé en deuxième mi-temps

Sans cette contreperformance clermontoise, l’OL aurait pu espérer prendre les commandes cette poule I. Il n’en sera rien alors que tout avait pourtant bien commencé. Invaincus depuis le début de l’année, les coéquipiers de Romain Perret n’ont mis que trois minutes pour ouvrir la marque. Sur un ballon mal renvoyé, Mathys De Carvalho a inscrit le premier but de cette rencontre. Face à la lanterne rouge, les Lyonnais ont certainement cru avoir fait le plus dur. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à faire le break et Clermont, plus boosté par le fait de jouer un cador de la poule, a mis en difficulté Matthias Da Silva dans le but lyonnais.

Le portier s’est finalement incliné face à Amine Saïd juste après le retour des vestiaires (46e). L’attaquant clermontois a même pensé faire le doublé cinq minutes plus tard, mais a été déclaré en position de hors-jeu. Dans une seconde période dominée par le dernier de la poule, la réserve de l’OL s’en sort finalement presque bien. Mais cela reste deux points perdus dans la course à la montée.