Grâce notamment à un Alejandro Gomes Rodriguez auteur d’un doublé, la réserve de l’OL a fait respecter la hiérarchie dans le derby contre Chassieu-Décines (4-0). Les Lyonnais continuent de se rapprocher de la tête du groupe I.

Cette fois-ci, ils ne se sont pas fait surprendre par le voisin. En début de saison et après une entame réussie, les joueurs de la réserve de l’OL avaient pris un mur en plein visage sur le terrain de Chassieu-Décines, pourtant tout en bas du classement à l’époque. Quelques mois plus tard, la hiérarchie a été respectée entre une formation troisième de la poule I et une autre douzième. Cependant, le scénario du match aurait pu faire naître quelques doutes chez les hommes de Gueïda Fofana. Malgré une nette domination et la présence de Romain Perret et Alejandro Gomes Rodriguez sur le front de l’attaque, pas grand-chose à se mettre sous la dent pendant quarante-cinq minutes. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir l’OL se donner de l’air face aux voisins chasselands.

Toujours au contact de Limonest

Comme ce fut le cas le week-end précédent en Coupe Gambardella, Gomes Rodriguez s’est illustré. Non pas avec un triplé comme à Alès, mais un doublé en l’espace de quatre minutes. D’abord sur un centre rentrant qui s’est transformé en but puis en transformant un penalty accordé à Yacine Chaïb. A 2-0 à l’heure de jeu, l’OL a géré son avance avant d’enfoncer le clou en fin de match. Après avoir fait trembler les filets, Alejandro Gomes Rodriguez a joué les passeurs pour servir Chaïb à six minutes de la fin (3-0, 84e).

Une soirée presque parfaite pour l’Anglais qui a malgré tout dû laisser ses coéquipiers, visiblement touché. Cela n’a pas empêché l’OL d’alourdir le score avec un quatrième but signé Ibrahima Fall (4-0, 93e). Invaincue en 2025, la réserve reste plus que jamais au contact de la tête du groupe I avec un point de retard sur Limonest et Bourgoin, qui a un match en retard.