L’OL à la recherche de points et de sensations contre Reims

Incapable de gagner depuis le 4 janvier dernier que ce soit en Ligue 1 ou dans les autres compétitions, l’OL est à la recherche du temps perdu. Pour sa première à Décines, Paulo Fonseca espère les trois points mais aussi la preuve d’un début de fondation dans le jeu.

Qu’il semble loin le temps où l’OL roulait sur l’Eintracht Francfort et livrait très certainement le meilleur visage de sa saison. C’était le 12 décembre dernier et l’on se demandait à ce moment-là si ce groupe avait les capacités pour s’immiscer dans la course à la deuxième place en Ligue 1. Presque deux mois plus tard, le discours est bien différent, même si John Textor répète encore que la Ligue des champions reste l’objectif du club. Seulement, les Lyonnais sont désormais à dix points des Marseillais, dauphins du PSG, et sept d’une qualification directe pour la C1.

Plus que le revers contre l’OM dimanche dernier, ce sont avant tout les occasions ratées en janvier qui coûtent cher au moment de se plonger dans ce match de la 21e journée contre Reims. Face à une formation rémoise tout aussi malade en Ligue 1, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont besoin de retrouver le chemin de la victoire, car il y a dorénavant urgence. En étant incapable de battre Brest, Toulouse ou encore Nantes en ce début d’année 2025, l’OL pointe à présent à la 8e place. Cela n’est que provisoire, mais les Lyonnais sont clairement à la recherche du temps perdu.

Deux rendez-vous capitaux au niveau comptable avant le PSG

Depuis Montpellier et cette victoire miraculeuse qui avait fait dire à Pierre Sage que son équipe avait été "très bien payée en ayant aussi mal joué", la formation rhodanienne n’a pris que deux points sur douze possibles. Pas vraiment le parcours d’un candidat à la Ligue des champions et cela a coûté sa place à Sage. Ce dimanche (15h, DAZN), tout ne sera pas oublié avec une victoire contre Reims. Néanmoins, avec les défaites de Monaco, Lille et Lens, les Lyonnais ont une belle opportunité de recoller au wagon des places européennes.

Le podium resterait à quatre longueurs, mais un succès redonnerait un peu d’oxygène et de confiance à une équipe qui se déplacera une semaine plus tard à Montpellier, lanterne rouge du championnat. Après toutes les occasions manquées de janvier, l’OL ne peut se permettre de laisser encore plus de points en route. Paulo Fonseca en est d’ailleurs bien conscient. "Nous devons comprendre que les deux prochains matches (contre Reims dimanche, et à Montpellier, le dimanche suivant, NDLR) sont très importants. Nous devons les gagner pour avoir une meilleure position pour nous qualifier pour la Ligue des champions, mais en ce moment, il est surtout important de faire comprendre aux joueurs comment nous devons être organisés dans nos matches."

Une prestation solide défensivement et une victoire comme objectif

Ayant eu toute une semaine pour dicter ses principes à son groupe, l’entraîneur portugais sait qu’il n’est pas un magicien. S’il rêverait de voir la mayonnaise prendre "dès ce dimanche", il a bien trop d’expérience pour savoir que la patte Fonseca ne prendra pas en un claquement de doigts. Le mal lyonnais est profond depuis un mois même si le coach estime que ce n’est pas de l’ordre mental. Après avoir fait au plus pressé contre Marseille, Paulo Fonseca espère voir un visage plus séduisant et plus offensif ce dimanche contre Reims.

Si les quelque 42 000 spectateurs aimeraient revoir du spectacle à Décines en milieu d’après-midi, l’entraîneur lyonnais n’a cessé de rabâcher la priorité de ces premières semaines entre Rhône et Saône : "avoir une organisation défensive solide et un jeu de position". Après l’avoir joué positif dans son discours suite à la défaite à Marseille, Fonseca espère bien voir les débuts des fondations de son travail. "Je veux voir le travail qu’on a fait durant la semaine sur le terrain. Avoir de la confiance, de la personnalité." Mais pour sa première à la maison, l’ancien coach du LOSC "s’imagine une victoire". Elle ferait du bien aux têtes et au classement.