Qualifié certes dans la douleur contre Bourgoin, le Stade de Reims reste dans le dur en championnat. Samba Diawara espère que le match de coupe aura des vertus positives sur son groupe contre l’OL.

Entre l’OL et le Stade de Reims, c’est un peu un duel de malades qui va se tenir dimanche après-midi à Décines. Avec une seule victoire en 2025, la formation lyonnaise est dans le creux de la vague et voit les places européennes s’éloigner. Les supporters attendent donc logiquement un sursaut d’orgueil pour la première de Paulo Fonseca au Parc OL. En face, les Rémois n’ont pas vraiment plus de certitudes avec aucune victoire en championnat depuis le 10 novembre dernier. Trois mois sans le moindre succès qui ont fait plonger le club champenois à la 13e place de Ligue 1 et surtout au limogeage de Luka Elsner en début de semaine.

"L'objectif était de bien récupérer"

Fort heureusement, la Coupe de France sert de bouffée d’oxygène avec une qualification pour les quarts jeudi à Bourgoin. Cela fut difficile (0-0, 2 tab 3) mais l’essentiel a été assuré par l’entraîneur intérimaire Samba Diawara. "Il est certain qu’il est plus facile d’aborder ce match contre l’OL avec une qualification qu’une désillusion liée à une élimination. Après, on l’aborde du mieux possible, sans penser à quelque chose d’autre. Mais avant tout, c’était surtout de récupérer parce qu’on a fourni des efforts sur un terrain qui n’était pas facile jeudi, donc on sait que ça va nous coûter forcément à un moment dimanche."

Poussé dans ses retranchements par le FCBJ, Reims avait fait le choix bien avant le match de rester dans l’agglomération lyonnaise pour éviter les trajets et la fatigue. Domiciliés dans un hôtel à Saint-Priest, les Rémois ont pu profiter des installations de Tola Vologe pour préparer le rendez-vous contre l’OL. Dimanche, ce sont deux équipes en quête d’un renouveau qui vont se faire face.