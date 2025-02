OL : Sofiane Atik (Bourgoin) invité de TKYDG lundi

Au lendemain du match de l’OL contre Reims, "Tant qu’il y aura des Gones" accueillera Sofiane Atik sur son plateau. Le joueur offensif a été le tireur décisif pour Bourgoin face à l’OL et a affronté le Stade de Reims, jeudi, avec le FCBJ.

Le rêve a pris fin, mais l’aventure aura été belle quoi qu’il arrive. Jeudi, la parenthèse Coupe de France s'est refermée pour le FC Bourgoin-Jallieu, non sans avoir poussé Reims dans ses retranchements. Il a fallu attendre la fatidique épreuve des tirs au but pour voir les Isérois quitter la compétition au stade des huitièmes de finale. Une performance historique sur laquelle reviendra Sofiane Atik, lundi à partir de 19h. Le joueur offensif du FCBJ sera l’invité de "Tant qu’il y aura des Gones" et reviendra forcément sur cette épopée qui a vu le club du 38 sortir l’OL en seizième de finale.

Il a affronté l'OL et Reims ces dernières semaines

Un match particulier pour celui qui reste avant tout un supporter du club lyonnais, comme il nous l’avait confié en marge de la rencontre. Une opposition qui restera certainement dans les plus beaux moments de Sofiane Atik, puisqu’il a inscrit le tir au but décisif face à Lucas Perri. À partir de 19h, il sera donc sur plateau de TKYDG avec deux consultants qu’il connait bien, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, notamment lors de son passage à Lyon-La Duchère. Ensemble, ils débrieferont la prestation de l’OL contre Reims ce dimanche.