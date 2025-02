Reims espère Diouf, des doutes pour Nakamura avant l’OL

En marge du match contre l’OL, Reims a fait le choix de rester dans l’agglomération lyonnais pour préparer son rendez-vous. Absent contre Bourgoin, Yehvann Diouf va se tester ce samedi afin de savoir s’il peut tenir sa place dans le but rémois.

Le choix de la récupération a été fait par Samba Diawara pour préparer au mieux le rendez-vous contre l’OL. Jeudi, le Stade de Reims s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France à Bourgoin. Les Rémois ne sont pas rentrés en Champagne et ont établi un camp de base du côté de Saint-Priest. A la veille de la rencontre de la 21e journée de Ligue 1, l’entraîneur rémois a fait le point sur l’état de ses troupes et a sans surprise annoncé le forfait de Jordan Siebatcheu. Revenu dans son club formateur cet hiver, l’attaquant s’est blessé en coupe et souffre "d’une lésion musculaire. Il a un examen prévu lundi (le 10), lors du retour à Reims. On connaîtra à ce moment-là la gravité de sa blessure."

Les Rémois se préparent à Tola Vologe

Il est d’ores et déjà forfait ce dimanche contre l’OL. Il rejoint Joseph Okumu (suspendu) et Teddy Teuma (mollet). Samba Diawara devra-t-il faire avec d’autres absences de dernières minutes ? Jeudi, Reims a dû se passer de Yehvann Diouf, ayant ressenti une gêne derrière la cuisse. Alexandre Olliero s’est illustré dans le but rémois mais le portier titulaire "va mieux" et va se tester ce samedi sur les installations de Tola Vologe. Il existe une pointe d’optimisme dans les rangs champenois concernant le Sénégalais, mais bien moins pour Keito Nakamura, en délicatesse avec son mollet depuis deux matchs.