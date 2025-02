À quelques heures près, l’OL aurait pu être exclu de la Ligue Europa dont il est pourtant huitième de finaliste. Si la situation est rentrée dans l’ordre, le vestiaire essaye de faire abstraction du climat pesant autour du club.

Chaque semaine, il ne se passe pas quelque chose qui ne mette pas l’OL sur le devant de l’actualité. Que ce soit sur le terrain ou en dehors. Depuis l’arrivée de John Textor, certains observateurs regrettent d’ailleurs que l’extra-sportif prenne un peu trop le dessus sur le sportif. Avec les sanctions de la DNCG sur déjà deux mercatos, le propriétaire américain s’est déjà attiré quelques foudres et ce n’est pas la nouvelle du début de la semaine qui a arrangé son cas. Dans un communiqué publié par l’UEFA, l’instance affirmait que l’OL avait été proche de se voir exclu de la Ligue Europa suite à des résultats financiers pas forcément rassurants et l’absence de certification des comptes.

Un huitième à jouer en mars

Finalement, tout est entré dans l’ordre et l’OL pourra bien jouer son huitième de finale en mars prochain. Néanmoins, l’UEFA a annoncé qu’elle garderait un oeil sur la situation dans les mois à venir, rendant encore le climat autour du club lyonnais un peu plus pesant. Pas de quoi troubler le vestiaire si l’on en croit Lucas Perri. "Non, ça ne nous inquiète pas. Déjà parce que ce n’est pas entre nos mains. Mais aussi parce qu’il faut rester concentré sur les choses que l’on peut contrôler, c’est-à-dire le terrain. Nous avons confiance dans les gens qui travaillent au sein du club." Même son de cloche chez son entraîneur Paulo Fonseca, qui découvre l’environnement lyonnais et toutes ses facettes. "J’ai confiance dans le travail de nos dirigeants. Je suis l’entraîneur, donc je dois parler de jeu, de nos joueurs. Les dirigeants ont toute ma confiance."