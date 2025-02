Lepenant (ex-OL) qualifie Laurent Blanc de "grand monsieur"

Johann Lepenant, actuellement en prêt au FC Nantes avec une option d'achat jusqu'à la fin de la saison, bénéficie du temps de jeu nécessaire pour sa progression. Le joueur est revenu sur sa période difficile à l'OL lors du passage de Laurent Blanc.

Prêté par l’OL au FC Nantes, Johann Lepenant semble s’épanouir dans sa nouvelle équipe. Arrivé cet été, le milieu a déjà disputé 18 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 1 404 minutes jouées. De quoi le faire progresser et prendre confiance en ses qualités de jeu. Une décision qu'il avait indiquée ne pas regretter du tout, surtout après un exercice 2023-2024 plus que compliqué avec l’Olympique lyonnais. En effet, la saison dernière, le Français n’avait pas obtenu le temps de jeu qu’il aurait espéré puisqu’il n’avait disputé que six petites rencontres avec les Lyonnais.

"Quand Laurent Blanc est arrivé, il a été cash avec moi"

À présent, le jeune milieu de terrain se sent épanoui dans son nouveau club. Dans une interview accordée au média Eurosport, le Nantais est revenu sur ses saisons avec l'OL. Il a notamment évoqué sa relation avec Laurent Blanc lorsqu'ils étaient tous les deux au club rhodanien. "Quand Laurent Blanc est arrivé, il a été cash avec moi en me disant droit dans les yeux qu'il avait besoin de points et qu'il allait privilégier les joueurs d'expérience au départ. Mais il m'a aussi dit que je travaillais bien. Donc pendant deux ou trois matches, j'étais sur le banc. Puis au fur et à mesure, il m'a remis dans l'équipe. Ensuite, il y a eu des tensions entre Laurent Blanc et la direction. Lui réclamait des joueurs et il ne les a pas eus. Cela a entraîné son départ."

Toutefois, le milieu de 22 ans garde de bon souvenir de l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France. "Il a une grande connaissance du football. C'est un grand monsieur. Avec Franck Passi, son adjoint, il donnait beaucoup de bons conseils. J'ai appris plein de choses sur différents points, la Ligue 1, les adversaires. Franchement, c'était bien avec Laurent Blanc", a déclaré Johann Lepenant au sujet de son ancien entraîneur contre qui il n'est pas rancunier malgré des débuts difficiles.