Mercato : Lepenant explique son choix de quitter l’OL

Prêté avec option d’achat cette saison, Johann Lepenant s’éclate à Nantes. Le milieu de terrain ne regrette pas son choix d’avoir demandé à quitter l’OL durant l’été.

Il y avait des sourires dimanche après-midi du côté de la Beaujoire. Il faut dire que dans cette première partie de saison compliquée, le FC Nantes a réussi à donner un peu de baume au cœur à ses supporters. Dans le derby contre le Stade Rennais, les Canaris sont allés arracher une victoire (1-0) qui fait du bien au classement. Après avoir connu une première partie de saison dernière chaotique avec l’OL, Johann Lepenant est de nouveau confronté à cette lutte pour le maintien.

De quoi lui faire regretter sa venue en Loire-Atlantique ? Pas le moins du monde à l’écouter. "Le choix était d’avoir du temps de jeu, a-t-il justifié sur Free Foot avant le match. À Lyon, il y a eu des recrutements et des changements. C’est pour cela que j’ai pris la décision de partir en prêt pour jouer. Je pense qu’à notre âge, c’est le plus important. Il y avait aussi le projet du FC Nantes et le coach m’avait appelé pour me le présenter. Antoine Kombouaré m’a dit qu’il m’aimait bien depuis Caen. Ça m’a tout de suite donné envie et c’est pour ça que je suis venu ici et je suis très content d’être ici."

Nantes souhaite lever l'option d'achat

N’ayant que peu joué la saison dernière avec l’OL en raison notamment d’une blessure entre novembre 2023 et février 2024, Johann Lepenant n’entrait pas forcément dans les plans de Pierre Sage. Avec le retour en forme de Corentin Tolisso et les arrivées de Tanner Tessmann et Jordan Veretout, l’avenir s’annonçait compliqué pour l’international Espoirs. À Nantes, il a trouvé un cadre dans lequel s’épanouir. D’ailleurs, Antoine Kombouaré a déjà annoncé que l’option d’achat d’un peu plus de deux millions d’euros a toutes les chances de se voir levée dans les prochaines semaines.