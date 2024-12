OL : Tessmann, le patient Américain

Débarqué tout droit de Serie B, Tanner Tessmann poursuit son apprentissage de la Ligue 1 et du haut niveau. Sans pour autant revendiquer quelque chose dans cet OL.

Du haut de son mètre quatre-vingt-huit, il en impose quand il débarque. Jeudi midi, Tanner Tessmann s’est prêté au jeu de sa première conférence de presse avec l’OL. Un exercice toujours périlleux, mais qui n’a clairement pas intimidé le jeune homme de 23 ans. Au contraire, à l’image de ce qu’il peut démontrer sur le terrain depuis quelques semaines, il a semblé à l’aise dans l’exercice, aidé par une traductrice qui n’est autre que sa prof de français. "J’espère que je pourrais rapidement faire une conférence en français", a-t-il promis à son auditoire. Arrivé il y a cinq mois dans le club français, le milieu de terrain continue de prendre petit à petit ses marques dans son nouvel environnement.

Le tout premier Américain de l’histoire du club septuple champion de France n’a pourtant d’américain que l’accent et le débit de parole. Car, bien qu’âgé de 23 ans, son expérience professionnelle s’est avant tout jouée en Europe, après une saison en MLS. Passé pendant trois saisons au Venezia FC, Tessmann y a appris les rudiments du foot européen et de ce Calcio toujours aussi particulier. "C'est aussi intéressant pour moi de voir les différents styles de jeu par rapport à l'Italie. Ici, nous sommes plus concentrés sur l'attaque, les buts, et un peu moins sur le jeu défensif, donc c'est intéressant de voir un nouveau style de jeu."

"J'observe beaucoup Matic et Tolisso"

Après 99 matchs en Italie (Serie A et Serie B confondues), Tanner Tessmann a choisi de mettre les voiles. Courtisé un temps par l’Inter Milan, il a finalement posé ses valises entre Rhône et Saône. Pas le même standing que les Nerrazzuri surtout après la saison compliquée vécue l’an dernier par l’OL, mais le milieu "souhaitait découvrir un grand club avec de grands joueurs. Je suis servi depuis mon arrivée ici." Sans dire qu’il vit sur un petit nuage depuis cinq mois, l’international américain profite d’une certaine proximité avec certains grands noms pour progresser dans l’ombre. "J'apprends beaucoup en observant Matic ou encore Tolisso, en voyant comment ils s'entraînent, comment ils sont sur le terrain, au niveau physique. On parle beaucoup, ils me laissent leur poser des questions, donc c'est vraiment un super état d’esprit."

Décrit comme un Matic en plus jeune par Pierre Sage et la cellule de recrutement, Tanner Tessmann poursuit son apprentissage du haut niveau. Car malgré ses trois années en Italie, il a avant tout connu la deuxième division.

"Je suis avant tout dans l'amélioration individuelle pour le moment"

Venir à Lyon a été un vrai step dans sa carrière et le staff n’a pas voulu le griller tout de suite. Une feuille de route a été mise en place pour le voir prendre ses marques et progresser au fil des semaines. Avec onze matchs disputés, la frustration aurait pu être là, mais c’est mal connaitre le personnage. "Ce groupe a beaucoup de joueurs qui essaient de se disputer le temps de jeu. Je joue certains matches, je ne joue pas certains matches, je commence certains matches. Je prends des mesures pour continuer à me développer, à apprendre et à essayer de me pousser à donner le meilleur de moi-même."

Plutôt sur la retenue à son arrivée, Tanner Tessmann a pris de la confiance sur le terrain, à l’image de son match contre Besiktas, mais aussi en dehors. Épaulé par sa compagne au quotidien avec qui il "commence à s’installer petit à petit", le milieu veut désormais progresser à la vitesse grand V dans le but de devenir un vrai casse-tête pour Pierre Sage. En tout cas, en tant qu’homme, il donne l’impression d’avoir la tête bien faite, lui qui "aime découvrir des cultures différentes".