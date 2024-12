Après une trêve internationale de deux semaines et seulement un jour de préparation, l’OL féminin retrouve le championnat contre Reims, ce vendredi (21h). Avec toujours le souci de la gestion de la fatigue.

Les trêves se suivent et se ressemblent à Décines. Quoique, cette dernière de l’année 2024 a vu Joe Montemurro pouvoir compter sur un peu plus de joueuses qu’à l’accoutumée durant ce break. Des filles comme Melchie Dumornay ou Sara Däbritz, habituées de sélection, sont restées à Lyon, n’étant pas concernées. D’autres comme Sofie Svava ont dû décliner leur rassemblement, mais ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec l’OL. Cela faisait donc un moment que l’entraîneur australien n’avait pas pu passer la trêve internationale en travaillant un minimum. Ce n’est pas pour lui déplaire, d’autant plus à la vue de la physionomie de ce retour de trêve.

Avec un match à Reims programmé ce vendredi (21h), les Fenottes n’ont pratiquement pas pu préparer la rencontre. L’entraînement de jeudi matin a été le seul avec le groupe au complet après des derniers matchs internationaux mardi soir. "Il y a de la fatigue, c’est la vérité. Il y a beaucoup de fatigue, a concédé Montemurro à la presse jeudi. L’enchaînement des matchs et la rapidité à laquelle on doit jouer à Reims n’aident pas à la récupération. La fatigue, c’est normal, mais nous avons la chance d’avoir un groupe large pour gérer au mieux."

"Continuer de grandir collectivement sur cette fin d'année"

S’appuyer un maximum sur un groupe élargi et gérer les temps de jeu des unes et des autres est presque devenu le quotidien de Joe Montemurro et de son staff. On ne serait d’ailleurs pas surpris s’ils tenaient un tableau Excel avec les minutes de chaque joueuse afin d’équilibrer chaque titularisation, chaque entrée sur le terrain. Ce vendredi soir, Wendie Renard, Ellie Carpenter et Eugénie Le Sommer ne seront pas sur la pelouse d’Auguste Delaune. Le choix a été fait de les laisser se reposer avant la série qui se présente face à l’OL.

Après Reims, les Fenottes vont enchaîner trois matchs entre le 11 et le 17 décembre. Galatasaray, Nantes et Wolfsburg. "À partir de Galatasaray, c'est sept jours et trois matches. Il y a donc beaucoup de déplacements. Nous devons donc être très, très intelligents. Nous devons être logiques et nous assurer que nous nous en tenons à nos normes." Faire tourner sans pour autant perdre l’objectif de vue : finir invaincu cette première partie de saison et "continuer à grandir dans le jeu".