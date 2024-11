Sofie Svava avec le Danemark (Photo by Michal Cizek / AFP)

Ayant cédé sa place à la pause lors de la victoire de l’OL au Havre (0-3), Sofie Svava va rester à Lyon durant la trêve. La latérale a dû décliner sa convocation avec la sélection du Danemark.

Elle est restée au sol pendant quelques instants dès la 6e minute du match entre Le Havre et l’OL (0-3) samedi en fin d’après-midi. Cela ne l’a pas empêché de se montrer encore décisive avec un corner bien tiré pour Majri, mais Sofie Svava a dû laisser sa place à la pause. Joe Montemurro n’a certainement pas voulu prendre de risques avec sa latérale et a donc choisi de faire entrer Alice Sombath au retour des vestiaires. Est-ce que le pépin physique est plus important que prévu ? Aucune communication n’a été faite, mais Svava ne rejoindra pas le rassemblement du Danemark. En effet, dimanche, la Fédération danoise a annoncé le forfait de la Lyonnaise, remplacée par Caroline Moller.

Une arrivée à l'OL pour le moment réussie

Avec seulement un match amical contre l’Islande, le choix a assurément été fait de ne prendre aucun risque et de laisser Sofie Svava se remettre tranquillement durant cette trêve internationale. Arrivée durant l’été, la latérale a profité de la blessure de Selma Bacha pour enchaîner les matchs, avec une certaine réussite. Avec encore quatre matchs avant la trêve hivernale, Sofie Svava devrait poursuivre l’intérim. Reste à voir l’utilisation qui sera faite par Montemurro en janvier, une fois Bacha de retour à son top physiquement.