Dominateur mais peu inspiré, l'OL féminin a battu sans fulgurance Le Havre ce samedi (0-3). Les Lyonnaises restent en tête de la D1.

Joe Montemurro a tenu à ne pas trop chambouler son équipe au Havre ce samedi. Même face au dernier de Première Ligue, l'entraîneur de l'OL a aligné un 11 avec pas mal de titulaires habituelles. Pourtant, ses joueuses ont eu un mal fou à se mettre en rythme et à dérouter l'arrière-garde adversaire.

Majri soulage l'OL

C'est bien simple, il n'y a eu aucune action franche à retenir avant la 35e minute de jeu. C'est le moment choisi par Wendie Renard pour placer sa tête sur corner. Une tentative que la gardienne havraise a magnifiquement sortie. Les Fenottes se sont ensuite montrées plus pressantes, avec la frappe de Sara Däbritz (41e), et enfin, la libération, sur un énième corner. D'un amour de ballon enroulé, Amel Majri a ouvert la marque et libéré l'Olympique lyonnais (44e, 0-2).

Mais cela ne fait pas oublier les trop longues séquences de possession stérile, les centres mal ajustés ou les approximations techniques. Les championnes de France en titre semblaient également manquer de jus, ne mettant pas suffisamment de rythme. On ne peut pas franchement dire que le second acte fut de meilleure facture, même si Eugénie Le Sommer a doublé la mise sur une action d'école à la 65e minute (0-2), quelques instants après une réalisation refusée pour hors-jeu à la buteuse (57e).

Les retours de Bacha et Hegerberg

Toujours poussives, les Rhodaniennes ont tout de même inscrit un sublime but, par l'intermédiaire de Vicki Becho sur une Madjer, après un bon service de Tabitha Chawinga (82e, 0-3). Un soulagement, car à la six minutes plus tôt, les Normandes ont frôlé la réduction du score avec une belle parade de Christiane Endler. Ces dernières ont d'ailleurs livré une performance très convenable. Lanterne rouge du championnat, le club doyen n'a jamais fermé le jeu et a réussi plusieurs ressorties de balle intéressantes. Au fur et à mesure, le HAC a tout de même laissé de plus en plus d'espaces, que les coéquipières de Daniëlle van Donk n'ont pas toujours bien exploités.

De ce déplacement au Havre, on retiendra le succès, le 12e en 13 parties pour l'OL, mais aussi les retours d'Ada Hegerberg et de Selma Bacha. L'attaquante a joué 25 minutes, tandis que la latérale gauche est rentrée pour le dernier quart d'heure. Place maintenant à trêve internationale, qui concernera beaucoup de footballeuses. Pour l'Olympique lyonnais, reprise de la compétition le 6 décembre à Reims, avec toujours la première place de D1 en poche.

