Le Havre - OL : des changements en attaque pour les Fenottes

C'est avec un 11 seulement en partie renouvelé que l'OL affrontera Le Havre ce samedi (17h). L'attaque est entièrement modifiée.

On pouvait s'attendre à une équipe de départ bien plus remodelée après le succès contre l'AS Roma mercredi (4-1). Finalement, Joe Montemurro a choisi de conserver une certaine ossature, surtout derrière, face au Havre (17 heures). En attaque en revanche, tout change. Le dispositif déjà, avec un retour en 4-3-3. Ensuite, les joueuses.

Däbritz et Huerta entrent dans le 11

Titulaire en milieu de semaine, Tabitha Chawinga et Melchie Dumornay sont sur le banc. Elles sont remplacées par le trio Kadidiatou Diani, déterminante en Ligue des champions, Eugénie Le Sommer et Amel Majri. Au milieu, Dzsenifer Marozsán et Daniëlle van de Donk conservent leur place, renforcée par l'apparition de Sara Däbritz. Lindsey Horan et Damaris Egurrola sont elles restées à Lyon.

En revanche, en défense, l'entraîneur des Fenottes a misé sur ses cadres, à l'image de la charnière Vanessa Gilles - Wendie Renard, qui enchaîne, et de Sofie Svava. Seul changement, Ellie Carpenter, laissée au repos et remplacée par Sofia Huerta. Sur le banc, on notera la présence de Selma Bacha, Alice Sombath, Vicki Becho et Ada Hegerberg.

Le 11 de l'OL face au Havre : Endler - Huerta, Gilles, Renard (cap), Svava - Däbritz, Marozsan, van de Donk - Diani, Le Sommer, Majri