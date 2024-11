De gauche à droite : Joseph Girin (manager cellule internationale et éducateur préformation) et Julien Negri (analyste du jeu), de l’OL. @Dakar Sacré-Coeur

Dans le cadre d'un échange entre les deux clubs, trois dirigeants de l'académie lyonnaise ont passé quelques jours dans les installations du Dakar Sacré-Cœur.

Vendredi, les trois dirigeants de l'OL ont quitté le Sénégal, direction la France. Entre le mardi 19 et le 22 novembre, trois membres de l'organigramme de l'académie lyonnaise, Johann Louvel (directeur du centre de formation), Julien Negri (manager cellule internationale et éducateur préformation) et Joseph Girin (analyste du jeu) ont poursuivi le travail de collaboration entre le club rhodanien et le Dakar Sacré-Cœur.

Partenaires depuis 2015, les deux entités répètent régulièrement ce type d'échanges depuis bientôt dix ans. Dans la continuité des actions menées précédemment, les trois hommes ont apporté leur expertise dans des domaines spécifiques du jeu : individualisation défensive, prise de décision et d’informations, observation et suivi de la progression des joueurs, ainsi que formation à des outils d'analyse vidéo.

Partenariat jusqu'en juin 2025

Tel était le programme durant les quatre jours sur place. L'objectif était d'apporter au staff du DSC un savoir-faire extérieur dans un partage de compétences. Rappelons que le partenariat entre les deux clubs est valable jusqu'à juin 2025. Tout au long de la saison, d'autres missions du même type auront lieu.

Pour l'Olympique lyonnais, les résultats de la coopération se voient surtout avec l'arrivée de jeunes footballeurs. Actuellement, nous pouvons citer Ibrahima Fall (20 ans), Fallou Fall et Pierre-Antoine Dorival (18 ans tous les deux).