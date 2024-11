Sans quelques joueurs majeurs, les U17 de l'OL ont arraché un match à Nice ce samedi matin (3-3). Une rencontre au scénario fou.

Le contexte n'était pas forcément très simple pour les U17 de l'OL au moment de se déplacer à Nice ce samedi matin. Les protégés d'Amaury Barlet devaient se passer de quelques éléments cadres comme Kenan Doganay, Kylian Negri, tous deux suspendus, ainsi que Billy-Paul Mavudia. Au rayon des bonnes nouvelles, il y avait tout de même les retours de Mathieu Hoareau et Angel Garcia.

Voilà pour l'état des troupes avant de se rendre chez le troisième de la poule en ouverture de la 13e journée. Les craintes se confirmaient à la 26e minute de jeu, lorsque les Niçois ouvrirent le score. Mais les Gones ont alors eu la bonne idée d'égaliser un peu avant la pause par l'intermédiaire d'Adil Hamdani (1-1, 39e), déjà buteur contre Nîmes la semaine dernière (1-1).

Quatre buts dans le dernier quart d'heure

En deuxième période, le tableau d'affichage n'a pas évolué tout de suite, et on a un instant cru que c'est un entrant, le très jeune Bojan Zekovic, né en 2010, qui allait offrir une victoire marquante à l'Olympique lyonnais. L'attaquant, auteur de cinq réalisations et quatre passes décisives depuis le début de la saison, a fait passer sa formation en tête à la 78e (1-2). Mais dans la minute qui a suivi, les Aiglons ont répondu pour revenir à 2-2.

La partie est alors devenue complètement folle. A la 83e, Toni Wade inscrivait une troisième réalisation pour les Azuréens, qui reprenaient l'avantage et s'ouvraient la voie d'une 7e succès en championnat. C'était sans compter sur la résilience des Rhodaniens, qui, comme lors de leur précédente sortie, sont revenus à la marque. Dans le temps additionnel, Fidèle Buka Lekila a permis à l'OL de ramener un point loin d'être immérité de ce périlleux voyage.

Le derby à venir

Comptablement, les Lyonnais n'avancent pas vraiment. Ils sont 8es avec 19 unités. Ils enregistrent tout de même un 6e match sans défaite (trois succès et trois nuls) et doivent encore disputer une rencontre en retard. Mais ce sera pour plus tard, puisque le groupe recevra un autre gros morceau samedi prochain. Saint-Etienne sera en visite à Décines, équipe que les U17 avaient éparpillé à l'aller (0-4). L'ASSE est aujourd'hui en tête du classement, ce qui ajoutera du piquant à ce derby.