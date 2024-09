Une solide performance et un fait de jeu favorable ont permis aux U17 de l'OL de remporter le derby contre l'ASSE ce dimanche (0-4).

On s'attendait à un match très relevé entre deux belles formations U17. Ce dimanche, Saint-Étienne recevait l'OL pour la deuxième journée du championnat National. Ç'a commencé fort d'ailleurs, avec une opportunité pour l'ASSE dès la 2e minute. Mais Axel Barreau se montrait solide pour repousser le face-à-face, avant que la partie ne tourne totalement en faveur des protégés d'Amaury Barlet. Sur corner tout d'abord, une phase de jeu que les Lyonnais ont largement exploitée durant le premier acte. Le premier, à la 4e, leur a permis d'ouvrir la marque grâce à un but contre son camp (0-1).

En maîtrise, les Rhodaniens ont contrôlé les débats et poussé les Verts à commettre des fautes. Si à la 33e minute, ces derniers ressortaient un peu la tête de l'eau sur une belle situation, ils ont très vite replongé avec le carton rouge récolté par leur capitaine (35e). En position de dernier défenseur, il a taclé Mathieu Hoareau par-derrière, empêchant une action franche. L'exclusion fut suivie dix minutes plus tard par le deuxième but signé du milieu de terrain Billy-Paul Mavudia après une nouvelle perte de balle stéphanoise (0-2, 45e).

Le doublé pour Mavudia

En supériorité numérique et devant au score, les coéquipiers de Rémy Himbert enfonçaient le clou sur une erreur défensive adverse. Mavudia ne s'est alors pas fait prier pour inscrire un doublé (0-3, 47e). La démonstration était totale avec une quatrième réalisation de l'avant-centre Bojan Zekovic d'une magnifique frappe enroulée (0-4, 57e). La fin de partie fut forcément moins rythmée, même si quelques occasions de part et d'autre auraient pu modifier le tableau d'affichage.

Après le nul 0-0 pour entamer la compétition face à l'ASPTT Marseille, l'OL a marqué un grand coup avec ce large succès, même si le championnat ne fait que débuter. L'équipe de la Loire compte en effet parmi les candidats à la qualification pour la phase finale. En attendant, ce sont les jeunes Lyonnais qui possèdent quatre points en deux rencontres. Il le faudra maintenant enchaîner lors de la réception de la JS Ajaccio samedi 7 septembre.