Teddy Teuma, joueur de Reims (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Avant d'aller à Reims ce samedi, l'OL reste sur sept matchs sans victoire à Auguste-Delaune. Une série que les Lyonnais espèrent briser lors de la 12e journée de Ligue 1.

Actuellement, hormis le Parc des Princes, il doit exister peu de stades dont l'OL a aussi peur que celui d'Auguste-Delaune. Ce samedi à 21 heures, il se rend dans l'enceinte de Reims pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Or, les terres rémoises réussissent très peu dernièrement aux Rhodaniens, c'est le moins que l'on puisse dire.

C'est simple, le dernier succès de l'Olympique lyonnais en Champagne remonte au 26 avril 2015, un autre temps dans ce football moderne. Une victoire 4 à 2 dans laquelle deux des buteurs se nomment Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Les deux compères seront à nouveau présents, neuf ans plus tard, pour ce duel entre le 7e et le 5e du championnat.

Trois défaites et quatre nuls à Reims, série en cours

Depuis, le club rhodanien n'est pas parvenu à trouver la solution pour vaincre les Champenois hors de leurs bases. Quelques défaites (trois) et quatre matchs nuls qui forment une série de sept déplacements consécutifs sans ramener les trois points. Une très longue période qui s'inscrit globalement dans un historique largement défavorable aux septuples champions de France.

Évidemment, le grand passage du Stade de Reims pèse dans ces résultats, mais il faut rappeler que l'OL a mis 14 parties avant de battre pour la première fois les Rémois, c'était en 1959. Au total, sur 66 confrontations, il n'en a remporté que 18, pour 30 revers et 17 nuls. Aux Lyonnais de faire mentir cette statistique, comme il savait le faire entre 2013 et 2015 (cinq victoires de rang, à l'extérieur et à domicile).