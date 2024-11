Face à l'OL, Reims fera sans sa charnière centrale titulaire

Ce samedi, Reims recevra l'OL sans ses deux défenseurs centraux titulaires. Luka Elsner devra repenser sa charnière.

On sait que cela n'est pas gage de résultat positif pour l'OL, mais Reims sera diminué ce samedi au moment d'accueillir son adversaire rhodanien. On savait déjà que la charnière pâtirait de la suspension du capitaine Emmanuel Agbadou, mais Luka Elsner espérait tout de même pouvoir s'appuyer sur son compère à droite, Joseph Okumu.

Beaucoup de blessés en défense

Ce sera finalement une réponse négative. L'international kényan est revenu blessé de sélection, et doit déclarer forfait pour ce match de la 12e journée de Ligue 1. Il n'est pas le seul, puisque quatre autres joueurs sont indisponibles et à l'infirmerie, Maxime Busi et Abdoul Koné, des latéraux, ainsi que des éléments plus offensifs, Reda Khadra et Mohamed Daramy.

Pour se rassurer, le coach rémois se dira que le milieu de terrain Yaya Fofana, un temps incertain, est bien apte, au moins dans le groupe. Il en va de même pour Aurelio Buta, l'arrière droit titulaire, qui a été appelé. Il comptera aussi sur Valentin Atangana, Marshall Munetsi ou encore sur la doublette japonaise Junya Ito - Keito Nakamura en attaque.