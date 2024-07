Johann Louvel officialise son arrivée à l'OL Académie

Passé par Le Havre ou encore Nice, Johann Louvel a annoncé officiellement, via ses réseaux, prendre la tête de l'Académie, poste laissé vacant par Pierre Sage.

Le centre de formation de l’OL, deuxième meilleur de France derrière celui du Stade Rennais d’après le classement annuel de la FFF, est depuis plusieurs années la marque de fabrique du club. Très réputé en Europe, celui-ci a fait sortir de nombreux jeunes et en attire toujours autant. Ancien recruteur pour l'Académie, Fabien Caballero avait pris la relève de Pierre Sage devenu coach principal de l’équipe première depuis novembre 2023. C’est ainsi qu’il assurait l’intérim et les affaires quotidiennes à Meyzieu. Faute de diplôme requis (BEFF), il ne pouvait pas poursuivre sa mission, mais a décroché un nouveau poste, celui de manager chargé notamment du recrutement et du suivi des joueurs.

Des expériences en France, mais aussi à l'étranger

C’est en ce sens que Johann Louvel débarque à l’Olympique lyonnais. L’ancien Havrais alterne depuis 15 ans entre postes d’entraîneur et d’assistant. Il a essentiellement coaché les équipes de jeunes du Havre et de Nice. Il avait toutefois tenté sa chance en tant qu’entraineur principal aux Émirats arabes unis, dans le club de l’United FC basé à Dubaï, et a réussi à décrocher une 6ème place du championnat la saison dernière. C’est avec ce riche bagage que le formateur de 47 ans rejoint la capitale des Gaules, dans un rôle plus axé sur la méthodologie et moins proche des terrains, mais soutenu par son nouveau bras droit Fabien Caballero. C’est dans l’un des meilleurs centres de formation d’Europe que Johann Louvel relèvera un nouveau défi : redevenir le premier centre de formation de France.