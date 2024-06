L’OL, deuxième académie la plus efficace de Ligue 1

Vendredi, la FFF a rendu son évaluation annuelle des centres de formation. Comme la saison précédente, l’OL Académie termine deuxième derrière le Stade Rennais.

L’OL est une référence en matière de formation et cette réputation n’est plus à faire depuis longtemps. Les talents passés par l’Académie et qui ont fait le bonheur du club lyonnais, mais aussi des plus grands d’Europe, sont légion. Ce savoir-faire séduit plus d’un jeune au moment de se lancer dans la grande aventure de la formation et malgré des résultats décevants ces dernières années, l’OL Académie reste un modèle du genre en France et même sur le Vieux Continent. En rachetant le club, John Textor n’avait pas manqué de souligner cette formation à la lyonnaise, estimant vouloir s’appuyer dessus aussi bien sportivement que financièrement. Toutefois, l’OL n’a pas réussi à reprendre son trône de centre de formation le plus efficace de Ligue 1.

Moins de temps de jeu en équipe première

Comme chaque année, la FFF, via la DTN, a examiné les centres de formation des 18 clubs durant la saison 2023-2024 afin de rendre une évaluation à l’issue de cet exercice. Vendredi, les résultats ont été rendus publics et l’OL finit pour la deuxième fois consécutive derrière le Stade Rennais. Si le club a redressé la barre au niveau de la scolarité, passant d’une étoile en 2022-2023 à quatre cette saison, le temps de jeu en équipe première est très clairement en chute libre.

Avec les départs de Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola à l’été 2023, l’OL a perdu une très grosse partie de son noyau dur lyonnais avec ces jeunes éléments. Ils n’ont pas été remplacés avec peu de temps de jeu accordé aux jeunes de l’Académie durant le dernier exercice où la survie du club a pris le pas sur le développement. Cela explique donc les 2,5 étoiles contre 4,5 pour Rennes.