L’OL lance déjà le derby contre Saint-Étienne

Avec le retour de Saint-Étienne en Ligue 1, les derbys font également leur réapparition pour l’OL. Au moment de l’annonce des dates des deux rencontres, le club lyonnais n’a pu s’empêcher de chambrer son voisin stéphanois.

Depuis deux ans, les supporters de l’OL en avaient perdu l’habitude. Vendredi, ils ont néanmoins pu retrouver l’un de leurs rituels d’avant-saison : sortir le calendrier et entourer d’un rond rouge les deux dates correspondantes aux deux affiches contre l’AS Saint-Étienne. Grâce à sa victoire en barrages contre Metz, le club stéphanois remonte en Ligue 1 pour la saison à venir et les derbys sont de nouveau au programme dans le Rhône et la Loire. Les dates des deux confrontations étaient donc forcément attendues et le derby fera son retour après deux ans d’absence le week-end du 10 novembre au Parc OL. Le retour à Geoffroy-Guichard se disputera en plein sprint final puisqu’il aura lieu lors de la 30e journée.

Un match de Ligue Europa le 7 novembre

En attendant, le rendez-vous est pris des deux côtés et la publication du calendrier a donné lieu à un nouveau chambrage de l’OL vis-à-vis de son voisin. Face au message des Verts sur les réseaux sociaux annonçant que le match aller à Décines se jouerait le "week-end du 10 novembre", le club lyonnais n’a pas tardé à réagir en envoyant une pique aux Stéphanois. "Le week-end du 10 novembre ? On pencherait plutôt pour le dimanche, car le jeudi, on a Coupe d'Europe ici." S’il doit encore patienter pour connaitre ses adversaires, l’OL sait en effet qu’il jouera une journée de Ligue Europa le 7 novembre, ce qui laisse supposer que le derby contre Saint-Étienne se jouera bien le dimanche 10 novembre.