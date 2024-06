Houssem Aouar lors du match entre la Roma et Salernitana (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Parti libre de l’OL l’été dernier, Houssem Aouar comptait donner un nouvel élan à sa carrière à la Roma. Toutefois, l’Algérien serait sur la liste des joueurs transférables du côté du club de la Louve.

Il fait partie de ces joueurs dont les supporters de l’OL peuvent avoir des regrets. Pur produit du centre de formation, Houssem Aouar représentait un vrai espoir chez les fans lyonnais, séduits par les premiers pas professionnels du milieu. Ayant notamment récupéré le célèbre numéro 8 de Juninho, l’international algérien n’a jamais vraiment réussi à confirmer les attentes sur le long terme. Il y a bien eu des fulgurances, mais en quittant l’OL à l’été 2023, il y avait avant tout un sentiment d'inachevé avec un joueur dont on attendait beaucoup, peut-être trop.

Nice de retour sur le dossier ?

Ayant quitté son club formateur libre, Houssem Aouar comptait sur sa signature à l’AS Roma avec un certain José Mourinho pour prendre un nouveau virage dans sa jeune carrière. Malheureusement, avec seulement 25 matchs (15 titularisations) joués sur 54 possibles, Aouar n’a pas connu la réussite espérée et Daniele De Rossi, qui a pris la suite de Mourinho en cours de saison, ne semble pas compter sur le Lyonnais. D’après Il Messaggero, Houssem Aouar a été placé sur la liste des joueurs invités à trouver un nouveau point de chute et Florent Ghisolfi, nouveau directeur sportif de la Roma, travaillerait avec son agent pour lui trouver un club. L’un d’eux pourrait être l’OGC Nice qui serait, aujourd’hui, le club qui a montré le plus grand intérêt pour l’ancien de l’OL.