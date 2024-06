Ligue 1 : l’OL ne va pas devoir tergiverser trop longtemps

Depuis vendredi, l’OL sait ce qui l’attend en Ligue 1 pour l’exercice 2024-2025. Avec un programme copieux d’entrée de jeu, les Lyonnais ne vont pas devoir se rater malgré les incertitudes autour de l’effectif.

Encore deux semaines avant la reprise des choses sérieuses. Au repos depuis plus d’un mois pour certains, les joueurs de l’OL vont retrouver le chemin de l’entraînement le 5 juillet. D’ici là, Pierre Sage devrait logiquement avoir prolongé son bail avec le club lyonnais et lancera les grandes manœuvres tactiques pour la saison qui se profile. Avec quel effectif ? C’est toute la question aussi bien pour cette préparation estivale que pour le 1er septembre, lendemain de fin de mercato en Ligue 1.

Malgré une seconde partie de saison réussie, le groupe de l’OL va subir quelques modifications et les mouvements seront nombreux entre Rhône et Saône. Comme tout entraîneur, Pierre Sage aimerait pouvoir rapidement compter sur une ossature afin de travailler un peu mieux ses principes. Seulement, plus de dix jours après l’ouverture du marché des transferts, c’est le calme plat avant le passage devant la DNCG durant le courant de la semaine.

Des retours au compte-goutte dans l'effectif

Entre joueurs sur le départ, indésirables ou recrues attendues, l’entraîneur lyonnais va être confronté pour la première fois à cette période sans fin durant laquelle il faut travailler avec un gros point d’interrogation dans le ciel. Dès le 5 juillet, Sage sera confronté à ce problème avec une reprise au cours de laquelle l’effectif risque de subir une vraie cure de rajeunissement. Entre l’Euro adultes ou chez les jeunes, la Copa América et les Jeux Olympiques, les absents seront nombreux d’entrée de jeu et non des moindres.

Il est question d’Alexandre Lacazette ou encore de Rayan Cherki même si l’avenir à l’OL de ce dernier est plus que jamais en suspens. Comme à chaque début de préparation estivale, des jeunes du groupe Pro2 devraient logiquement intégrer le programme et même faire le déplacement jusqu’en Autriche pour le stage de dix jours. Avec des absences qui pourraient s’étendre jusqu’à tard dans l’été, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Encore moins depuis que le calendrier 2024-2025 a vu le jour vendredi.

Un démarrage en trombe en championnat

Avec entre cinq à six matchs amicaux programmés en plus du stage en Autriche, Pierre Sage et l’OL souhaitent monter en puissance au fil des semaines afin d’être prêts pour la reprise de la Ligue 1 le week-end du 16 août. Cela commencera par un déplacement à Rennes et une entrée en matière qui met tout de suite dans le bain. Sans Lacazette suspendu, les Lyonnais ne vont de toute façon pas avoir le choix : il faudra mettre très vite le bleu de chauffe dans ce championnat afin de ne pas revivre les mêmes désillusions que la saison dernière.

Sur les cinq premiers rendez-vous, l’OL affrontera Rennes donc, avant de recevoir Monaco, Strasbourg et l’OM avec un déplacement à Lens au milieu de tout ça. Un programme chargé qui ne laisse pas de place au doute alors que la période n’est clairement pas la meilleure pour directement se jauger. Avec toutes les absences et les incertitudes autour du groupe lyonnais, Pierre Sage aurait certainement préféré un menu moins copieux pour lancer la machine. C'est raté...