Le programme des JO au Parc OL

Six rencontres de la phase de poules des JO se disputeront dans le stade de l’OL. Le programme complet est désormais connu.

Le football ne prend pas congé à Décines cet été. En effet, les deux tournois de football des JO solliciteront le stade de l’OL, et ce, à partir du 24 juillet. Nous évoquions déjà un point sur les six affiches de la phase de groupes qui se tiendront dans l’antre du club rhodanien dans cet article, mais désormais, le programme complet est connu.

Deux matchs des Bleues

L’Irak ayant validé son billet pour la compétition masculine, nous savons à présent quelles affiches viendront rythmer la fin juillet dans le Rhône. Les Irakiens seront d’ailleurs amenés à évoluer deux fois sur cette pelouse, les mercredi 24 et samedi 27 juillet, respectivement contre l’Ukraine et l’Argentine. Entre-temps, les Bleues d’Hervé Renard, qui a dévoilé une pré-liste de noms retenus pour l’événement jeudi, auront entamé leurs Jeux olympiques par la réception de la Colombie le jeudi 25. Elles reviendront pour leur troisième match le mercredi 31 juillet face à la Nouvelle-Zélande.

Parmi les autres duels à voir au Parc OL, nous aurons également la confrontation entre les Colombiennes et les Néo-Zélandaises le dimanche 28, ainsi que celle entre les Argentins et les Ukrainiens 30 juillet. L’enceinte décinoise sera aussi le théâtre de la phase finale à compter du mois d'août, avec un quart (03/08), une demi-finale (06/08) et la petite finale chez les femmes (09/08), de même qu’un quart (02/08) et qu’une demi-finale (05/08) pour les hommes.

Le programme des JO 2024 à Décines :

Tournoi féminin

Jeudi 25 juillet (21h) : France - Colombie

Dimanche 28 juillet (17h) : Colombie - Nouvelle-Zélande

Mercredi 31 juillet (21h) : France - Nouvelle-Zélande

Samedi 3 août (17h) : quart de finale

Mardi 6 août (18h) : demi-finale

Vendredi 9 août (15h) : match pour la médaille de bronze

Tournoi masculin