OL - AS Roma (4-1) : Diani, une entrée fracassante

Kadidiatou Diani après son but lors d’OL – AS Roma (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Remplaçante au coup d’envoi, car diminuée à cause d’une maladie, Kadidiatou Diani a montré tout le contraire sur le terrain. Son entrée, couplée au but encaissé, a changé la physionomie du match entre l’OL et la Roma (4-1).

Après la rencontre, Wendie Renard a été la première à vendre la mèche : un début de maladie avait eu raison de la présence de Kadidiatou Diani sur le terrain dès le coup d’envoi d’OL - AS Roma (4-1), mercredi soir. À la vue de la prestation de l’attaquante française, les Fenottes ne seraient pas contre la voir diminuée plus souvent. Ce jeudi, la formation lyonnaise est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le tout après seulement quatre journées de poule disputées. Toutefois, le scénario mercredi soir aurait pu être bien différent et les 4 000 spectateurs présents au Parc OL peuvent remercier Diani.

En entrant à la 63e, la numéro 11 a tout simplement donné un coup de boost à une équipe apathique pendant plus d’une heure de jeu. Comme à son habitude, Kadidiatou Diani n’a pas souhaité tirer la couverture sur elle. Pourtant, il y a bien eu un OL sans Diani et un autre avec elle. "Nous connaissons ses qualités. Elle a été un peu malade hier (mardi) donc elle n’a pas pu commencer la rencontre. Elle n’avait qu’une vingtaine de minutes dans les jambes. On a vu que c’était suffisant pour être décisive", s’est félicité Joe Montemurro après la victoire contre l’AS Roma.

De la percussion avec son entrée

La performance de l’ancienne Parisienne a permis au coach australien d’effacer une composition de départ bancale avec la présence de Daniëlle van de Donk comme attaquante de pointe et Melchie Dumornay sur le côté droit. La combinaison avec Chawinga n’a pas fonctionné pendant plus d’une heure, l’OL ne montrant aucun liant dans ses transitions et se montrant parfois trop facile sur certaines phases de possession. Le discours a été musclé à la pause, pourtant, rien n’a vraiment changé au retour des vestiaires et l’on peut même s’étonner d’avoir vu Montemurro attendre aussi longtemps pour changer quelque chose.

Est-ce le physique chancelant de Diani, seule véritable joueuse de percussion sur le banc, qui l’a poussé à devoir patienter ? Il se pourrait bien, car comme par magie, tout est rentré dans l’ordre une fois que Dumornay s’est réaxée et que Diani a retrouvé son côté droit. L’ouverture du score de la Roma est certes venue entacher ce changement de visage de l’OL, mais elle a au moins eu le mérite "de nous faire du bien, car on est dos au mur et on est obligé de se bouger", a noté la capitaine Renard.

"Un sentiment différent quand on est décisive"

Si l’indémodable défenseure a terminé le spectacle de la tête comme à son habitude, c’est bien sa compatriote qui s’est illustrée sous les yeux de Laurent Bonadei et d’une partie du staff de l’équipe de France féminine. Auteure d’un doublé en deux minutes (77e, 79e), Kadidiatou Diani a ensuite fait parler son sens du collectif en lançant parfaitement Eugénie Le Sommer pour le 3-1 lyonnais. Meilleure buteuse de la Ligue des champions la saison dernière, Diani a encore brillé sur la scène européenne et a enlevé une belle épine du pied à son équipe.

Après son doublé presque anecdotique dans le derby samedi (11-0), Kadidiatou Diani a cette fois joué un vrai rôle de sauveuse, même si elle s’en déleste volontiers. "C’est vrai que c’est un sentiment différent quand on est décisive, mais je suis toujours contente de marquer à n’importe quel moment." Avec Diani, Dumornay et Chawinga, l'OL a l'avantage en ce début de saison d'avoir trois éléments qui se complètent à chaque match.