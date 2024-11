Bluesky, le papillon qui doit reconnecter l’OL avec sa communauté

Depuis mardi, l’OL n’a pas choisi de quitter X, mais de se diversifier en rejoignant le réseau tendance qu’est Bluesky. Une décision pour retrouver un peu le charme des réseaux sociaux d’avant avec une communauté toujours aussi active.

Tout le monde ne parle que lui. Non, il n’est pas question de John Textor ou de Rayan Cherki. Les deux personnages sont bien au cœur de l’actualité de l’OL ces derniers jours, mais c’est bien le réseau social Bluesky qui monopolise les discussions à la machine à café. À l’heure où Elon Musk, soutien officiel de Donald Trump, fête encore la victoire de son candidat à la présidentielle, son réseau X subit de plein fouet l’exode de ses utilisateurs. Pourquoi ? Parce que les restrictions et autres fake news ont fini par rendre nostalgiques bon nombre d’anciens utilisateurs de Twitter, le vrai, celui que l’on décrivait comme le petit oiseau bleu.

Le papillon a pris la place, mais depuis quelques jours, c’est une véritable ruée vers Bluesky qui s’est opérée et l’OL a forcément succombé, comme notre média Olympique-et-Lyonnais. Pourquoi ? Parce que le club était, lui aussi, nostalgique des années passées, de cette liberté d’échanges et de chambrage qu’a perdu X depuis deux ans. Mais ce n'est pas un choix politique. "On est le premier club actif français sur les réseaux. On n’est pas le plus grand en termes de nombre, mais on a certainement la communauté la plus active où l’on retrouve de l’humour et du sérieux chez nos suiveurs", nous confie-t-on en interne pour expliquer ce choix.

Une équipe de community manager "imaginative" dans les rangs lyonnais

Ayant créé le compte @ol.fr mardi, le club lyonnais compte un peu plus de quatre mille abonnés, quarante-huit heures plus tard. Pour se lancer, il y a notamment eu des échanges avec le compte OL+, un des pionniers sur ce réseau et qui fait une revue de presse quotidienne sur l’actualité lyonnaise. Après avoir compris les codes de ce réseau lancé officiellement depuis 2021, mais qui connait une vraie explosion ces derniers jours, l’OL s’est lancé à 100%, obtenant la certification des DNS "afin de retrouver une certaine proximité avec les supporters." Ayant toujours un compte actif sur X, l’OL n’a pas encore établi clairement la stratégie qui sera utilisée sur Bluesky. Pour l’instant, le contenu est semblable entre les deux réseaux, mais cela devrait changer au fur et à mesure des semaines.

On l’a vu avec la réponse faite au LOSC, l’humour devrait logiquement être au rendez-vous sur le compte du club lyonnais. Un choix qui s’explique par une team de community manager "assez imaginative et qui se remet tout le temps en question". Il est vrai que la communication lyonnaise a connu une avancée considérable ces derniers mois. Quand elle était critiquée et moquée, notamment lors des présentations de joueurs, elle est aujourd’hui encensée par les supporters du club, mais aussi de certains clubs rivaux… Si Bluesky est encore loin d’être parfait, "notamment sur la vidéo", l’OL compte encore jouer son rôle de pionnier. Ça ne comblera pas le trou financier, mais cela permet au moins un peu d’éclaircie au sein de la communauté OL dans le ciel ombragé qui plane au-dessus du club depuis quelques jours...