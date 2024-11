Renard après la victoire contre la Roma : "Un OL à deux visages"

Buteuse de la tête en fin de match, Wendie Renard ne se cachait pas devant le score fleuve contre la Roma (4-1). La capitaine de l'OL attendait mieux de ce match, notamment en première mi-temps.

Wendie Renard, peut-on dire qu'on a vu un OL à deux visages ce mercredi soir face à la Roma (4-1) ?

Renard : Oui, je suis d'accord. Face à cette belle équipe de la Roma, on a eu du mal dans le pressing à s'organiser. On courait un peu dans le vide, on était tout le temps en retard, elles trouvaient tout le temps le décalage. C'est une belle équipe, on a su être efficace à l'aller (3-0). À la mi-temps, on a rectifié deux-trois trucs avec le coach tactiquement. On a manqué d'agressivité. On voulait se qualifier ce (mercredi) soir, c'est chose faite. Mais il a manqué peut-être un peu de fraîcheur. Mais ce but encaissé nous fait du bien, car on est dos au mur et on est obligé de se bouger. On le voit dès le coup d'envoi, Tabi (Chawinga) prend le ballon et percute. Je pense qu'on est à réaction, mais la qualification est là, c'est le plus important.

Est-ce aussi dû au fait d'avoir joué trois matches en une semaine, avec un gros derby (victoire 11-0) samedi soir ?

C'est possible. Nous, on ne sait pas gérer. Quand on voit qu'on mène avec un score assez large, on veut toujours attaquer à l'image du dernier match qu'on a fait contre Saint-Etienne, on laisse des plumes. Quand on enchaîne tous les trois jours, il faut de la fraîcheur. Elles aussi ont joué dimanche, tout le monde enchaîne, ce n'est pas une excuse. Je pense juste que ce (mercredi) soir, tactiquement, au début on a manqué de précision, des petits centimètres qui, à la fin, font la différence. On a rectifié cela à la fin dans le pressing.

"Ce genre de match va nous servir durant la saison"

Trois Françaises (Kadidiatou Diani, Eugénie Le Sommer, Wendie Renard) ont marqué les quatre buts de l'OL. Une bonne nouvelle pour Laurent Bonadei, le sélectionneur, présent en tribunes ?

C'est toujours bien pour nos attaquantes de marquer avant un rassemblement. En plus, Kadi (Diani) était un peu malade hier et avant le match. Donc c'est bien qu'elle soit malade, ça lui réussit bien, elle inscrit deux buts. Ça fait plaisir pour elle, pour Eugé (Le Sommer) aussi, qui entre et marque pratiquement sur son premier ballon. J'aurais préféré qu'on ait une soirée différente. Mais comme je le dis à chaque fois, chaque match a sa vérité. Match difficile, mais je suis très contente de la réaction de l'équipe, il vaut mieux que ça nous arrive maintenant. Ce genre de match va nous servir durant la saison.

Seule ombre au tableau, la série des clean-sheets qui s'arrête ?

C'est frustrant car je pense que le ballon était arrêtable mais il a été dévié. Je pense que Chris (Endler) ne le voit pas. Cela fait partie des scénarios de match. Le but nous fait du bien car on est obligé de se bouger derrière. Je suis très contente du caractère de l'équipe. On a su être déterminées.