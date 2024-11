Reims - OL : déplacement encadré pour les supporters lyonnais

Mercredi, à trois jours du déplacement de l’OL à Reims, la préfecture de la Marne a choisi d’encadrer la venue des supporters rhodaniens. Les mille Lyonnais seront interdits de centre-ville et arriveront sous escorte policière au stade Auguste Delaune.

Elle a au moins eu le mérite de ne pas interdire le déplacement en dernière minute. Toutefois, la préfecture de la Marne a attendu 72h avant la rencontre pour signifier un encadrement pour la venue des supporters de l’OL à Reims samedi. Ils seront mille à prendre place dans le parcage visiteurs à Auguste Delaune, un peu plus dans l’ensemble de l’enceinte rémoise suite à l’achat de places hors parcage pour certains. Cependant, le déplacement officiel du club se fera sous escorte policière, comme l’a communiqué la préfecture mercredi soir.

Enfin plutôt le 20 août 2024 comme cela est indiqué à la fin de l’arrêté, preuve que les autorités ne se cachent même plus sur ces décisions prises. "Le samedi 23 novembre 2024, à compter de 8h, et ce, jusqu’à 23h59, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OL ou se comportant comme tel de circuler et de stationner sur la voie publique", peut-on lire sur l’arrêté.

Deux lieux de rendez-vous pour les bus et minibus

À cette interdiction de présence en centre-ville qui prévaut avant tout pour les supporters lyonnais ne faisant pas le voyage en bus et minibus, le préfet de la Marne a donc mis en place une escorte policière. Cette dernière débutera au péage de Taissy sur l’autoroute A4 et à celui de Courcy sur l’autoroute A6 avec un rendez-vous fixé à 19h. Les bus et minibus seront ensuite acheminés directement vers le stade Auguste Delaune et l’accès visiteurs réservé dans l’enceinte du Stade de Reims.