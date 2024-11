OL : 1 000 supporters lyonnais à Reims

Le parcage de l'OL à Reims samedi sera plein. Les joueurs de Pierre Sage seront soutenus par près de 1 000 supporteurs en Champagne.

Avec l'actualité économique et administrative qui touche aujourd'hui l'Olympique lyonnais, on finirait presque par oublier le sportif. Pourtant, les Rhodaniens ont bien un match à jouer samedi prochain face à Reims. Un voyage en terre rémoise qui fait suite au succès dans le derby (1-0) et à la remontée dans le top 5. Il faudra donc essayer de capitaliser là-dessus en Champagne, avec 1 000 supporters derrière les coéquipiers d'Alexandre Lacazette.

Le 7e face au 5e de Ligue 1

L'affiche se jouera en effet devant un parcage dédié aux visiteurs plein à craquer. Toutes les places ont trouvé preneurs sans même que les sympathisants n'aient pu avoir le moindre billet. Les fans de l'OL, dont certains sont pointés du doigt depuis plusieurs semaines, devraient donc se faire entendre et jouer leur rôle de 12e homme.

Il faut dire que l'affiche est très importante. Cinquièmes, les hommes de Pierre Sage se déplacent chez le septième. Le groupe de Lucas Elsner compte seulement un point de retard sur son futur adversaire. C'est donc un gros défi qui attend les Lyonnais pour ce retour de trêve internationale, le 23 novembre à 21 heures.