Mercato : l'OL lorgnerait sur André-Frank Zambo Anguissa (Naples)

Bien installé à Naples mais en fin de contrat à l'issue de la saison, le milieu André-Frank Zambo Anguissa serait sur les tablettes de plusieurs clubs, dont l'OL.

Naples pourrait-il perdre son joueur le plus utilisé sur la première partie de saison ? C'est en tout cas une éventualité. En effet, le milieu de terrain André-Frank Zambo Anguissa est en fin de contrat à la fin de la saison. Si la presse italienne fait état d'avancée dans la prolongation du bail, Foot Mercato précise de son côté que pour l'heure, aucune discussion concrète en ce sens n'a eu lieu. Les deux parties disposent d'une option qui peut s'activer si elles parviennent à se mettre d'accord.

Élément clé du groupe d’Antonio Conte, actuellement premier de Serie A après douze journées, l'international camerounais (60 sélections) est donc potentiellement libre de négocier avec la formation de son choix à partir de janvier prochain. Or, plusieurs écuries seraient intéressées à l'idée de faire venir sans indemnité de transfert un footballeur de ce calibre, qui a explosé depuis son arrivée en Italie en 2022.

Utilisé comme numéro 8 ou dans un double-pivot

Parmi les équipes citées par nos confrères, il y aurait la Juventus, Villarreal et l'Olympique lyonnais. A 29 ans, Zambo Anguissa, qui est notamment passé par Marseille et Fulham, semble être à son meilleur niveau. Champion en 2023, il a jusqu'à présent disputé l'intégralité des minutes en Serie A. Indéboulonnable du 11 de départ napolitain, celui qui évolue plutôt comme numéro 8 ou à deux dans un double-pivot pourrait être une des grosses prises sur le marché des agents libres. A moins qu'il ne s'entende finalement avec le Napoli pour rallonger l'aventure sur le long terme. Sachant, donnée importante du côté de l'Olympique lyonnais, que son salaire serait compris entre 240 000 et 280 000 euros par mois.