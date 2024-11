OL, DNCG, Textor… Suivez TKYDG

Émission spéciale ce lundi à 19 heures pour Tant qu'il y aura des Gones. Il sera question de la DNCG, de John Textor et de l'avenir de l'OL sur le plan financier.

On aurait aimé parler du jeu, des rencontres à venir à Reims (samedi) et à Qarabag (jeudi 28 novembre), mais ce sera plutôt économie au programme ce lundi dans Tant qu'il y aura des Gones. Avec Razik Brikh à la présentation, Nicolas Puydebois et Enzo Reale comme consultants, TKYDG évoquera l'actualité brulante de l'Olympique lyonnais.

Quel mercato hivernal pour l'OL ?

Les sanctions de la DNGC vendredi dernier, dont la rétrogradation à titre conservatoire, la réponse de John Textor samedi lors d'une conférence de presse/exposé, tout cela sera au programme de votre opus hebdomadaire pour débuter la semaine. Le dernier thème se plongera un peu plus dans le sportif, avec un questionnement sur l'avenir du groupe de Pierre Sage.

