Ce week-end, il a longuement été question des finances et d'administratif à l'OL. Tant qu'il y aura des Gones a tenté de clarifier la situation en trois points.

La trêve internationale se passait plutôt bien à l'OL. Même si la publication des résultats de l'exercice 2023-2024 pour Eagle Football Group (ex-OL Groupe) avait forcément alerté, tout était plutôt calme à Décines avant le passage devant la DNCG vendredi dernier. Cet événement, et surtout les mesures prises par le gendarme financier (interdiction de recrutement, encadrement de la masse salariale et rétrogradation à titre conservatoire), a provoqué un séisme à Lyon, et dans le reste du football français.

C'est le premier point soulevé dans Tant qu'il y aura des Gones ce lundi. Pourquoi de telles sanctions ? Comment expliquer que le club en soit arrivé à ce point ? Dans un second temps, l'équipe de TKYDG (Razik Brikh, Nicolas Puydebois et Enzo Reale) s'est intéressée à la réponse apportée par John Textor. Samedi, le président d'Eagle Football a tenu une conférence de presse, qui relevait plutôt de l'exposé, pour exprimer son point de vue. L'homme d'affaires américain apparaît serein et sûr de lui, mais a-t-il raison de l'être ? Pourra-t-il redresser la situation ?

Comment les joueurs vont-ils réagir ?

Enfin, quid des joueurs ? Ces derniers sont presque tous susceptibles de partir au mercato hivernal, quel impact cela peut-il avoir sur le groupe de Pierre Sage ? L'Olympique lyonnais doit vendre, mais pourra-t-il accomplir ses objectifs si les éléments capitaux sont cédés en janvier ? Beaucoup de questions et des réponses qui dicteront l'avenir des septuples champions de France (2002-2008).