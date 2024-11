Les joueurs de l’OL célébrant un but contre Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Trois jours après les annonces de la DNCG, les joueurs de l'OL reprennent le chemin de l'entraînement ce lundi. Avec forcément des interrogations au vu de la situation qui pèse sur le club.

Place au jeu à présent, mais le contexte est bien différent de vendredi, lorsqu'ils se sont quittés. Les joueurs de l'Olympique lyonnais feront leur retour au centre d'entraînement dans la matinée de ce lundi. Dans le viseur, le déplacement à Reims samedi à 21 heures. Entretemps, le ciel s'est tout de même drôlement obscurci au-dessus de Décines durant le week-end, en même temps que tombaient les annonces de la DNCG.

Vendredi soir, le gendarme financier de la Ligue a choisi, après un long entretien avec John Textor et Laurent Prud’homme, ainsi qu'un audit des comptes du club, de sanctionner l'OL. Encadrement de la masse salariale, interdiction de recrutement, rétrogradation à titre conservatoire... Il a écopé de la totale. Si, durant tout le week-end, il a forcément été question des dirigeants et principalement de l'homme d'affaires américain, les footballeurs eux aussi sont dans le même bateau.

Après avoir redressé la barre la saison dernière, sauvé l'équipe d'une descente qui paraissait inéluctable et finalement décroché un inespéré ticket pour la Ligue Europa, le groupe de Pierre Sage est bien mieux parti en 2024-2025. Cinquième au tiers du championnat, il n'est qu'à deux points du podium et à une longueur de la quatrième place, synonyme de Ligue des champions.

Garder le groupe concerné et solidaire

Mais ces punitions infligées par la Direction nationale du contrôle de gestion peuvent-elles impacter la dynamique globalement positive de ce début d'exercice ? Au-delà de l'aspect comptable, qui comprend notamment le départ d'éléments de l'effectif au mercato d'hiver, le sujet ici est surtout mental. Nous avons donc interrogé deux professionnels à ce propos.

D'un point de vue collectif, leur réponse est unanimement oui. Maintenant, cela peut se traduire sous deux formes. L'une plus positive, avec le renforcement des liens et un esprit de corps. "Il n’est pas le plus fréquent, mais il invite les joueurs, le staff, les dirigeants, etc. à faire corps, à se regrouper, et quelque part, à devenir plus forts, nous détaille Fred Chevally, co-fondateur de Jobosport et spécialiste dans l'accompagnement et la préparation mentale. Cela implique qu’il y ait des leaders qui entraînent la machine, fédèrent et emmènent le groupe quoi qu’il arrive."

Ce serait le meilleur scénario pour l'OL, pour qui une participation à la C1 changerait bien des choses. Cependant, la période pourrait plutôt être synonyme de doute. "Je ne vais surprendre personne, oui, évidemment, ce contexte sur l’avenir du club et donc sur celui immédiat des sportifs a un impact sur eux, sur leurs proches et sur l’ambiance du vestiaire. Un contrat en Ligue 2 n’a plus rien à voir avec un contrat en Ligue 1. Pour illustrer l’impact du doute sur les performances d’une équipe, il suffit d’observer la dégringolade du niveau de jeu des formations qui jouent le maintien alors qu’elles n’étaient pas destinées à cela : l’OL justement lors de la première partie de saison dernière", illustre Patrick Grosperrin, préparateur mental lyonnais habitué à côtoyer des athlètes de haut niveau.

Daniel Congré attendu dans cette situation

Une incertitude qui peut se matérialiser par plusieurs points : "Une rupture de confiance envers l’institution, les dirigeants, le staff, le projet, mais aussi de la baisse de motivation, un manque d’engagement, de la dispersion, une forme de conservatisme et de la nervosité", énonce Fred Chevally. Sur le terrain, cela peut se traduire par "un manque de prise d’initiative, une baisse de la performance (individuelle et collective), un découragement, voir un abandon", poursuit-il.

Tout cela s'observera bien évidemment sur la durée. Dans cette optique, le rôle de l'encadrement, et plus précisément celui de Daniel Congré, le coordinateur sportif, sera déterminant afin de ne perdre personne en route. Le tout nouveau membre de l'organigramme, qui dispose d'une formation en préparation mentale, devrait être sollicité. Car si les interrogations collectives sont nombreuses, celles individuelles le sont tout autant.

Comment les joueurs vont-ils réagir individuellement ?

Dans un groupe où tout le monde ou presque est susceptible d'être vendu en janvier, comment vont réagir chacun des éléments composant le vestiaire ? "Cela dépend des cas et des joueurs, mais ce n’est clairement pas une situation facile à vivre. L’incertitude sur l’avenir qui va certainement générer des questions, du stress, des inquiétudes", prévient Fred Chevally. Selon lui, il est aussi possible que certains "se replient sur eux-mêmes, avec un individualisme exacerbé", voire que naissent des "tensions en interne entre ceux toujours investis pour le projet, dans le club, et ceux qui ont "abandonné"".

Son confrère ajoute une autre éventualité. "Vu les incertitudes qui pèsent désormais sur l’avenir du club, partir n’est plus du tout vu de la même manière. Quand le bateau tangue et qu’une bouée de sauvetage, de luxe en plus, se présente, on prend", image Patrick Grosperrin. Un raisonnement plus individualiste donc, éloigné des valeurs nécessaires à un collectif pour s'en sortir.

Il se peut aussi que l'inverse se passe, et qu'un "élan de solidarité" se forme. "On ressert les rangs et on devient plus fort. Même les joueurs sur le départ jouent leur rôle en raison de leurs valeurs personnelles (attachement au club, au collectif, à toujours donner le meilleur de soi-même...)", expose Fred Chevally. Cette dimension mentale sera une des clés sportives pour que l'OL s'en sorte, et même si elle ne réglera pas tout, elle lui fera au moins du bien sur le terrain, s'il y parvient.