Quel est le rôle de Daniel Congré à l'OL ?

En poste depuis plus d'une semaine à l'OL, quelles sont les missions de l'ancien footballeur professionnel Daniel Congré ?

Il marche sur des œufs. Et il le sait. En poste depuis une bonne semaine, le coordinateur sportif de l'OL Daniel Congré est toujours en phase d'observation. Ce qui peut intriguer de prime abord. Notamment chez certains joueurs qui n'ont pas encore bien compris quelle était la fiche de poste de l'ancien défenseur de Toulouse, Montpellier et Dijon. "On sait qu’il va beaucoup nous aider pour être performant. On est tous dans la même logique d’être là pour aider l’équipe, aider le club et faire en sorte que tous ensemble, toutes les énergies multipliées et non ajoutées fassent en sorte que le tout soit performant", avait indiqué Pierre Sage lors de la conférence de presse d'avant-match de Ligue Europa contre Hoffenheim (2-2).

Il doit être en phase avec la direction sportive...

Présent au quotidien auprès du groupe professionnel, il n'a pas vocation à remplir la tâche de directeur sportif, un poste qui n'existe plus à l'OL depuis le départ de David Friio. "Je pense qu’il va beaucoup apporter au staff et à l’équipe dans la relation et la proximité avec les joueurs. Il va aussi nous donner un autre angle de vue à nous le staff par rapport à sa perception, car il sera peut-être moins actif sur les séances, moins engagé dans les différents temps dans lesquels on est avec les joueurs. Avec son recul, il pourra mieux analyser nos pratiques et certainement se poser plus de questions pour continuer à progresser", assurait toujours Pierre Sage au moment de décrire le rôle de Daniel Congré.

... mais également proche des joueurs

Accepté par l'entraîneur de l'OL qui est de bonne composition, Daniel Congré doit encore faire ses preuves au sein du vestiaire rhodanien. En clair, faire comprendre son utilité auprès des joueurs. Ces derniers, peuvent-ils se confier sur leur état d'âme sans que cela soit utilisé contre eux ? Spécialisé dans la préparation mentale et la nutrition, Daniel Congré va donc ces prochaines semaines devoir rassurer son monde et faire preuve de pédagogie.

"La personne appropriée" dixit Matthieu Louis-Jean

En tout cas, Matthieu Louis-Jean qui l'a choisi après avoir reçu Maxime Gonalons et Anthony Réveillère pour le même poste, est persuadé qu'il a toutes les qualités requises pour remplir pleinement sa mission. "Il s’est tout de suite inscrit dans la culture de la performance, de l’excellence, qui est importante à nos yeux. C’est une personne de grande qualité, dès la fin de sa carrière, il a choisi de se former sur de nombreux domaines comme la préparation mentale, a déclaré sur le site officiel du club le nouveau directeur technique. C’est ce qui nous a plus impressionnés. Il est curieux, il veut comprendre, il veut progresser, on sent que c’est la personne appropriée pour aider ce groupe."

Reste donc à Daniel Congré à imposer sa patte à l'Olympique lyonnais qui, en cette période trouble au niveau économique, a véritablement besoin d'une stabilité sportive.