En coulisses, la direction de l'Olympique lyonnais travaille sur plusieurs axes d'amélioration pour le groupe professionnel. Concernant le poste de coordinateur sportif, deux anciens de la maison ont été consultés.

"On recherche un profil différent. Nous souhaitons renforcer la direction au soutien des joueurs. Ce serait plus qu'un qui connaît bien le football, le métier d'entraîneur afin de le soutenir... Ce ne sera donc pas typiquement un directeur sportif." Le 11 septembre dernier, au moment de commenter la mise à pied de David Friio, le patron de l'OL John Textor s'est montré clair : il n'a pas l'intention d'enrôler un nouveau patron du sportif.

Sage, Gerlinger, Louis-Jean et Sudres forment une équipe soudée

L'Américain veut une personne qui se met au service de Pierre Sage et de son effectif. Quelqu'un de fiable et qui sera capable de fédérer. Et de travailler en équipe. "Ce n’est pas le "moi, je, moi, je…" que je recherche", a-t-il lâché lors de sa dernière prise de parole publique. Depuis le départ de Friio, les rangs se sont resserrés en interne. Pierre Sage l'entraîneur, Michael Gerlinger le directeur global du football d'Eagle, Matthieu Louis-Jean le responsable du recrutement et Jean Sudres pour la partie juridique forment une équipe soudée et unie. Il ne manque plus qu'à trouver la perle rare pour occuper le rôle de coordinateur sportif.

Gonalons et Réveillère ciblés

Et forcément, de nombreuses candidatures sont arrivées du côté de l'avenue Simone Veil (Décines). Le nom d'Éric Abidal, comme révélé il y a quelques semaines sur le plateau de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", a bien circulé. Néanmoins, rien n'a été proposé à l'ancien directeur sportif du Barça de manière officielle par l'état-major de l'OL.

A contrario, selon nos informations, deux anciens joueurs de la maison ont été consultés : Maxime Gonalons et Anthony Réveillère. Le premier (35 ans) qui n'a toujours pas annoncé la fin de sa carrière, reste toujours autant attaché à son club formateur. Quant au deuxième (44 ans), titulaire du diplôme de manager général délivré à Limoges, il officie actuellement comme consultant sur OLPlay.

Un préparateur mental souhaité

Quoi qu'il en soit, la direction lyonnaise veut prendre son temps afin de trouver l'homme idoine. Par ailleurs, conscient d'un manque cruel à ce niveau-là, elle envisage d'enrôler un préparateur mental aguerri dans le but d'aider toutes les composantes du club (joueurs, staff, dirigeants). Là aussi, il y a une volonté en interne de faire le bon choix. En clair, d'éviter une nouvelle erreur de casting.