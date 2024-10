OL : une première sélection pour Abner, mais aussi pour Fofana ?

La carrière d’Abner et de Malick Fofana pourrait prendre un autre tournant ce mardi. Les deux joueurs ont l’occasion de vivre une première sélection, respectivement avec le Brésil et la Belgique.

Il s’agit toujours d’un moment unique pour un footballeur. Au cours de la trêve, de nouveaux joueurs s’apprêtent à vivre une première sélection, le Graal pour tout athlète. Cela devrait concerner deux joueurs de l’OL, potentiellement dès ce mardi. Appelés pour la première fois avec leur équipe nationale respective, Abner et Malick Fofana espèrent vivre cet instant inoubliable lors d’une des deux rencontres à venir du Brésil et de la Belgique.

Fofana récompensé de son bon début de saison ?

Le premier à possiblement entrer en jeu est le jeune ailier. Suite à son bon début de saison avec l’Olympique lyonnais, Domenico Tedesco a appelé l’attaquant avec les Diables Rouges pour la Ligue des nations. Les Belges affrontent l’Italie ce 10 octobre à 20h45. A égalité avec la France, qu’ils retrouveront lundi, dans la poule 2, les Belges veulent réaliser un gros coup à l’extérieur, ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire à Décines en septembre (2-0).

Fofana ne devrait pas débuter dans le 11, Jérémy Doku étant un titulaire indéboulonnable, mais il sera intéressant d’observer si son entraîneur lui donne sa chance en cours de match, ce qui viendrait couronner ses performances de ces dernières semaines.

Un coup à jouer pour Abner

Pour Abner, la donne est différente. Les Brésiliens sont dans une mauvaise passe, et ils comptent en plus de nombreux forfaits. A son poste, son concurrent et habituel titulaire, Guilherme Arana, est blessé et a été remplacé par Alex Telles. Si ce dernier est déjà international, le défenseur rhodanien a un coup à jouer pour s’installer dans cette formation en délicatesse. Dans la nuit de mardi à mercredi, à 2h, heure française, la Seleção défie le Chili dans le cadre des éliminatoires à Coupe du monde 2026, avec l’arrière gauche de l'OL dans le 11.

Actuellement cinquième, le Brésil possède seulement dix points après huit journées, sur les dix-huit que comptent les qualifications de la zone sud-américaine. Très loin d’avoir assuré sa place au Mondial, il devra impérativement battre les deux moins bonnes nations jusqu’à présent. Les Chiliens sont neuvièmes, et les Péruviens, qu’ils recevront mercredi prochain, occupent la dixième place.