Passé par l'Olympique lyonnais en 2019, l'ailier Boubacar Fofana débarque au FC Sochaux-Montbéliard, dans le championnat National.

Arrivé à l'OL en janvier 2019 en provenance de Saint-Priest, Boubacar Fofana espérait y vivre une belle aventure. D'abord prêté au Gazélec Ajaccio entre janvier et juillet 2019, il ne va cependant jamais réussir à faire son trou dans me Rhône. Alors âgé de 20 ans, il dispute seulement 12 rencontres avec l'équipe réserve du club rhodanien entre 2019 et 2020 (deux buts).

Ensuite, il a posé ses valises au Servette FC, en Suisse, où il va jouer 56 matchs en l'espace de deux saisons et demi (onze réalisations et une passe décisive). Depuis un peu plus d'un an, il évoluait à Winterthur, toujours en première division suisse. Il y aura marqué à trois reprises, distribuant deux offrandes en 35 apparitions. L'attaquant est maintenant de retour en France.

Un bail de deux ans avec le FC Sochaux-Montbéliard

Sur son compte X, le FC Sochaux-Montbéliard a officialisé jeudi la venue de Boubacar Fofana. Le joueur de 26 ans va découvrir le championnat National avec les Lionceaux en 2025-2026.

"Le FCSM est ravi d’annoncer la signature de Boubacar Fofana, son cinquième renfort pour la saison 2025-2026. L’ailier polyvalent franco‑malien s’est engagé pour deux saisons avec le club", peut-on lire dans le communiqué du club sochalien. Lors du précédent exercice, les Sochaliens ont terminé à la 12e place sur 17 concurrents en National.