OL : John Textor aurait tranché pour ses parts à Crystal Palace

Parmi les offres reçues, John Textor aurait acté celle du rachat de ses parts à Crystal Palace. Woody Johnson, propriétaire des New York Jets, serait l'heureux élu.

Se rapproche-t-on d'un dénouement dans ce feuilleton qui s'étire depuis plus d'un an, et qui a connu moult péripéties ? Selon The Guardian, la réponse est oui. Voilà une semaine, la presse britannique révélait que John Textor avait reçu deux propositions pour ses parts dans Crystal Palace. L'une venait de Woody Johnson, propriétaire de la franchise NFL des New York Jets. L'autre d'un consortium incluant Jimmy Butler, joueur des Golden State Warriors en NBA.

Or, le média anglais a révélé jeudi que c'est le premier nommé qui aurait remporté la mise. Il serait plus précisément sur le point de conclure un accord pour les actions (43%) détenues par le patron d'Eagle Football Holding (EFH). Une offre de 190 millions de livres sterling, soit 223 millions d’euros.

Textor sous pression des copropriétaires ?

Si la somme est inférieure à la valorisation initiale, qui était de 281 millions d'euros, Textor doit aussi faire face à la pression du temps qui passe. L'Olympique lyonnais passera devant la DNCG mardi, et cette vente figure parmi les options mises sur la table pour améliorer sa situation financière. En Angleterre, les autres copropriétaires, et notamment Steve Parish, mettrait également la pression sur l'Américain.

Il faut dire que la formation londonienne doit se départir d'une situation qui le priverait à l'instant T d'une participation à la Ligue Europa. L'UEFA surveille de près ces événements, car elle interdit la participation à une même compétition de deux clubs ayant les mêmes propriétaires. Et même si Textor n'est pas majoritaire chez les Eagles, l'institution européenne semble décidée à sévir. Mais une vente de ses parts viendrait régler le problème.

Quid de la suite en Angleterre pour Eagle ?

Encore faut-il que cette cession soit effective. Et pour cela, il convient d'attendre une communication officielle. Rappelons qu'EFH a fait un premier pas vers son entrée en bourse vendredi dernier. A priori sans équipe anglaise en son sein, même si Eagle Football ne perdrait pas de vue son ambition d'en posséder une à l'avenir.