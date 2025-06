Sur fond d'OL - Crystal Palace, l'UEFA fait une première victime

Quand la question de la participation de Crystal Palace à une compétition européenne la saison prochaine se pose, l'UEFA a envoyé un premier message. L'instance a exclu le club irlandais de Drogheda United en raison des règles liées à la multipropriété.

C'est une première dans le football européen et forcément, l'actualité ramène à l'OL et à Crystal Palace. Depuis plusieurs années, la question de la multipropriété et des clubs engagés en coupes d'Europe a souvent été au cœur des discussions et les concernés ont toujours réussi à contourner les règles. Seulement, cette saison, l'UEFA semble bien décidée à se montrer plus exigeante et a fait une première victime. Non pas Crystal Palace, mais le club irlandais de Drogheda United. Qualifié initialement pour la Ligue Europa Conférence, le club a pris la porte avant le tirage au sort du deuxième tour pour non-respect des règles de multipropriété. Trivela Group détient depuis plusieurs mois, à hauteur de 80%, le club danois de Silkeborg IF, également présent.

La pression sur les actionnaires de Crystal Palace ?

Comme cela risque d'être le cas si John Textor ne vend pas ses parts à Palace, c'est l'équipe la moins bien classée qui est écartée. À l'image de ce que pourraient subir les supporters des Eagles, ceux de Drogheda United ont donc perdu sur ce critère. Une "injustice" pour les dirigeants irlandais malgré un appel devant le Tribunal du sport (TAS). Cet avertissement risque forcément de faire réagir à Crystal Palace, plus qu'à Décines. John Textor est toujours à la recherche d'un acheteur pour ses parts et, malgré deux offres venues des États-Unis, la pression s'intensifie avant tout sur les autres actionnaires des Eagles s'ils veulent voir le club londonien en Ligue Europa la saison prochaine.