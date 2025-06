Ex-OL : Caqueret "content de l'évolution" de Cherki

Maxence Caqueret et Rayan Cherki, deux joueurs formés à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Partenaires de formation puis en pros, Maxence Caqueret et Rayan Cherki ont désormais quitté l'OL pour voler de leurs propres ailes. Le milieu de Côme se félicite de voir l'international français signer à Manchester City.

Ils ont pratiquement fait toutes leurs classes ensemble. S'ils ne sont pas de la même génération, Maxence Caqueret et Rayan Cherki ont partagé plus que des moments en pros à l'OL. Biberonnés à l'Académie, le milieu et le joueur offensif ont franchi les échelons ensemble jusqu'à l'équipe première. Proches dans la vie, ils ont finalement pris des chemins différents ces derniers mois. En manque de temps de jeu à l'OL, Caqueret a répondu à l'appel de Côme en janvier dernier et a rapporté une belle somme (16 millions) à son club formateur.

Cinq mois plus tard, Cherki lui a emboité le pas, en rejoignant Manchester City pour 42 millions d'euros. Après une saison aboutie, le milieu "est très content pour Rayan. C'est avant tout un ami, donc je suis content de son évolution. Il montre enfin ses qualités, en tout cas tout le monde connaît ses qualités maintenant, donc je suis heureux".

Premier match avec City mercredi ?

Présent à Paris durant le week-end pour la Kings League, Maxence Caqueret a salué les premiers pas de son ancien compagnon de formation avec l'équipe de France. "Il marque, il fait une passe décisive, donc c'est très positif pour lui." S'il aspire à le rejoindre un jour chez les A, Maxence Caqueret va bien évidemment suivre la trajectoire de Rayan Cherki à Manchester City. "J'espère qu'il va montrer encore tout son talent en Angleterre et qu'il continuera sur cette lancée, mais je n'en doute pas !" Cela commencera peut-être avec la Coupe du monde des clubs mercredi à 18h contre le Wydad AC.