OL - Ligue Europa : Crystal Palace retoqué par l'UEFA ?

Quelques jours après la rencontre à Nyon avec une délégation de Crystal Palace dont John Textor, l'UEFA aurait rendu un avis négatif. Face à un problème de timing, les Eagles pourraient bien ne pas jouer de coupe d'Europe la saison prochaine.

Est-ce que les supporters de Crystal Palace risquent de l'avoir mauvaise dans les jours et semaines à venir ? Il se pourrait bien. Après l'effusion de joie liée à la victoire en FA Cup et la possibilité de retrouver une coupe européenne, les fans des Eagles vont très certainement déchanter. Deux jours après une rencontre avec la direction londonienne, l'UEFA aurait rendu un avis négatif quant à la participation de Palace à la Ligue Europa, d'après The Guardian. Avec comme problème central, les parts de John Textor dans le club, en même temps qu'être le propriétaire de l'OL. Deux clubs amenés à jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Pourtant, mardi à Nyon, l'Américain aurait proposé de placer ses parts dans une entreprise créée pour l’occasion, mais a essuyé un refus.

Encore un problème de timing

Ce n'est pas le procédé qui a été retoqué puisque Manchester City avec Gérone ou Manchester United avec Nice ont déjà réussi à contourner les règlements de l'UEFA en matière de multipropriété. Ce qui bloque reste avant tout son timing, car il aurait fallu que ce transfert de parts se réalise avant le 1er mars. Or, à cette époque, Crystal Palace ne s'attendait sûrement pas à être européen. Le club londonien se retrouve donc dans une impasse puisqu'avec sa 6e place en Ligue 1, l'OL se retrouve "prioritaire".

Injuste pour les supporters des Eagles qui pourraient se retrouver privés de coupe européenne et pas seulement en Ligue Europa. Si une "rétrogradation" en Ligue Europa Conférence était possible, la présence de Brøndby va également tout compromettre, car le club danois appartient à David Blitzer, autre actionnaire de Crystal Palace…