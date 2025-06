Auteur d'une entrée des plus remarquées contre l'Espagne, Rayan Cherki devrait pouvoir enchaîner contre l'Allemagne. Avec les forfaits d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola pour la petite finale de Ligue des Nations, le joueur de l'OL pourrait débuter avec les Bleus.

Il est de ceux qui ne laissent pas indifférent. Pendant longtemps, ce fut source de frustration, tant le talent de Rayan Cherki n'était pas exploité à 100%. Depuis un an et demi, la tendance s'est clairement inversée, avec notamment six derniers mois de très haute facture. Cela lui a valu un premier rassemblement avec les Bleus et une première sélection jeudi contre l'Espagne dont il se souviendra toute sa vie. Une demi-heure certes, mais quelle entrée. Un but splendide, une passe décisive et un rôle de meneur qui lui a scié à merveille. Tout le monde a le nom de Cherki à la bouche depuis quarante-huit heures et pas seulement à cause du mercato. Dimanche, les Bleus disputent la petite finale de la Ligue des Nations (15h) et il se pourrait bien que le joueur de l'OL connaisse une première titularisation.

Un large turnover côté français ?

La défaite contre l'Espagne a laissé des traces au sein du groupe de Didier Deschamps. Touché à la cuisse et obligé de laisser sa place, Ousmane Dembélé est forfait et a déjà repris la direction de Paris. Il n'était pas seul puisque Bradley Barcola a, lui aussi, fait ses valises. Touché au genou, l'ancien Lyonnais a quitté le rassemblement. Une aubaine pour Rayan Cherki ? Le numéro 25 français pourrait profiter d'un turnover pour trouver une place de titulaire. De quoi finir cette saison de la meilleure des façons avant de penser à son avenir.