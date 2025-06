Jule Brand, attaquante de Wolfsburg et de l’Allemagne (AFP)

Nouvelle recrue de l'OL Lyonnes, Jule Brand retrouvera certaines de ses coéquipières en demi-finale de la Ligue des Nations. L'Allemagne a hérité de la France avec deux matchs les 24 et 28 octobre prochains.

Elle a lancé l'été indien qui se prépare à Décines. En signant pour trois saisons, Jule Brand est devenue la première recrue de la nouvelle ère de l'OL Lyonnes. En misant sur l'Allemande, Michele Kang et Vincent Ponsot ont cherché à faire d'une pierre deux coups. Recruter une jeune joueuse, mais qui a aussi déjà prouvé au haut niveau. Pour les supporters lyonnais qui aimeraient se faire une idée, Jule Brand devrait logiquement participer à l'Euro 2025 avec l'Allemagne dans les prochaines semaines. Elle retrouvera ensuite ses nouvelles coéquipières de l'OL Lyonnes pour le début de la saison de Première Ligue. Ces retrouvailles se feront également en sélection.

Remake de la dernière édition

En effet, la sélection allemande a décroché son ticket pour le Final Four de la Ligue des Nations et attendait de connaitre son adversaire. Le tirage a eu lieu vendredi et l'Allemagne affrontera l'équipe de France de Laurent Bonadei. L'occasion pour Brand de croiser le fer avec certaines autres Lyonnaises comme Kadidiatou Diani, Selma Bacha ou encore Marie-Antoinette Katoto. Le match aller aura lieu le 24 octobre en Allemagne avant un retour à Caen le 28 du même mois.