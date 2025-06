Jonatan Giraldez ancien coach du Washington Spirit aujourd’hui à l’OL Lyonnes (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Nommé comme nouveau coach de l'OL Lyonnes pour les trois saisons à venir, Jonatan Giraldez arrive avec un joli pedigree. Vincent Ponsot a justifié auprès d'Olympique-et-Lyonnais le choix du technicien espagnol.

Après seulement une saison, Joe Montemurro a fait ses bagages, direction la sélection australienne. Entre l'intérêt des Matildas et la volonté de l'OL Lyonnes de mettre un terme à la collaboration, tout le monde y a finalement trouvé son compte. Avec le seul titre de championnes de France à son actif, Montemurro a surtout payé les échecs en Coupe de France et en Ligue des champions. Un bilan peu flatteur qui a poussé Michele Kang et Vincent Ponsot à dire stop. La fin de l'aventure de l'Australien à peine annoncée, l'OL Lyonnes n'a pas mis longtemps à retomber sur ses pattes.

Pour les trois prochaines saisons, les Fenottes auront Jonatan Giraldez comme coach. Un choix dont s'est félicité le directeur général auprès d'Olympique-et-Lyonnais. "On est vraiment très contents, parce que c'est très difficile de trouver des très bons coachs dans le foot féminin. Et là, on en a un. D'ailleurs, on a signé trois ans, ce qui est assez rare." En misant sur l'Espagnol, le club lyonnais vise sur le long terme, même si l'urgence est réelle.

"Cette saison, ce n'était pas suffisant en qualité de jeu"

Incapable de gagner la Ligue des champions depuis 2022 et le sacre à Turin contre le FC Barcelone d'un certain Giraldez, l'OL veut retrouver les sommets européens. Un objectif assumé au sein de la direction car à l'OL, "cela fait partie de notre ADN de vouloir gagner des titres". Néanmoins, comme les supporters, les dirigeants espèrent que l'arrivée de Jonatan Giraldez coïncidera avec une qualité de jeu meilleure parce qu'ils "estiment que cette saison, ce n'était pas suffisant. On a beaucoup d'espoir qu'il ait cette exigence et qu'on ait une équipe qui gagne et qui joue bien."

En nommant le natif de Vigo, Michele Kang et Vincent Ponsot n'ont pas pris trop de risque. Passé par le Barça entre 2021 et 2024, Jonatan Giraldez a d'abord eu la douleur de perdre contre les Fenottes en 2022 avant de quitter le club catalan sur un sacre à Bilbao, contre la formation rhodanienne. "Il a fait ses preuves, on l'a appris à nos dépens l'année dernière en finale de la Ligue des Champions, mais pas que, dans un contexte complètement différent aux Etats-Unis. On a regardé ce qu'il faisait avec cette équipe de Washington et on était assez bluffés de ce qu'il a réussi à faire en très peu de temps."

"Il a coché toutes les cases"

Vainqueur de la Challenge Cup et finaliste du championnat NWSL au bout d'un an, Jonatan Giraldez a fini de convaincre Michele Kang. Cette dernière n'avait pas hésité à lui vendre le projet Kynisca pour l'attirer de l'autre côté de l'Atlantique. Au moment de devoir trouver un nouveau coach à Lyon, la propriétaire américaine n'a donc pas tergiversé trop longtemps. Avec Giraldez, elle sait à quoi s'attendre et est consciente que l'Espagnol a cette fibre du football féminin. Ancien préparateur physique, il œuvre depuis plusieurs années pour le développement, bien qu'ayant aussi touché au coaching des garçons à la Masia.

Néanmoins, savoir gérer une athlète est forcément un peu. Mais, l'OL Lyonnes n'en fait pas un critère. Ou alors attend des garanties. "Quand on a des contacts avec des entraîneurs du foot masculin, on doit s'assurer qu'ils sont ouverts au fait d'adapter leur méthodologie. Parce qu'on n'entraîne pas des joueuses comme des joueurs. Si on a un coach de foot masculine, aussi fort soit-il, qui n'est pas prêt à changer sa méthodologie, ça ne marchera pas." C'est souvent l'erreur faite par certains clubs ou sélections. Au moment de regarder le CV, Jonatan Giraldez a coché toutes les cases. Ne reste plus qu'à le prouver sur le terrain dès le 21 juillet prochain.