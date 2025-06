Ils étaient six sur le pont vendredi soir, mais les joueurs de l'OL ont finalement brillé par leur absence. Seuls Duje Caleta-Car avec les A de la Croatie et Téo Barisic, avec les Espoirs croates, ont joué.

Ils étaient six sur la ligne de départ, ils n'ont finalement été que deux à avoir la chance de pouvoir jouer vendredi soir. Après Rayan Cherki ou encore Nicolas Tagliafico et Thiago Almada jeudi, l'OL était bien représenté pour les matchs internationaux de vendredi. Finalement, seule la Croatie a choisi de s'appuyer sur ses joueurs lyonnais. Pour le lancement de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026, Zlatko Dalića maintenu sa confiance à Duje Caleta-Car. En manque de temps de jeu à l'OL, le défenseur a joué les 90 minutes dans la large victoire croate à Gibraltar (0-7). Quelques instants auparavant, les jeunes Espoirs croates avaient montré la voie avec un court succès amical contre l'Irlande (1-0). Après sa première cape contre le Qatar, Téo Barisic a enchaîné une deuxième titularisation de suite.

Trois nuls pour les autres Lyonnais

Deux matchs et deux victoires pour la Croatie et ce fut tout pour les joueurs lyonnais. Retenu avec la Belgique, Malick Fofana a regardé du banc le nul des Diables Rouges en Macédoine (1-1). Même constat pour Saël Kumbedi et Justin Bengui pour le deuxième match du tournoi Maurice-Revello. Les Bleuets ont fait nul avec le Mali avant de s'incliner lors de la séance des tirs au but. Enfin, Moussa Niakhaté n'était même pas sur la feuille de match pour l'amical entre l'Irlande et le Sénégal, terminé sur un nul (1-1).