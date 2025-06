OL : Cherki et Fofana parmi les U21 les plus décisifs de la saison

Rayan Cherki et Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Buteur et passeur décisif avec les Bleus contre l'Espagne, Rayan Cherki fait partie des joueurs de moins de 21 ans les plus décisifs en Europe. Malick Fofana fait également partie du top 10 et représente l'OL.

Jeudi soir, tout le monde attendait le duel à distance entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé lors d'Espagne - France (5-4). Pour certains, le Ballon d'Or 2025 allait se jouer durant cette demi-finale de Ligue des Nations. Pourtant, depuis deux jours, c'est bien la prestation de Rayan Cherki qui est sur toutes les lèvres, et pas seulement en France. Pour sa première sélection en Bleus, le joueur de l'OL a ébloui Stuttgart de son talent avec un but et une passe décisive. Même à un niveau supérieur, Cherki continue de se montrer décisif, preuve qu'il a franchi un cap cette saison. Après 45 matchs joués et en attendant un 46 dimanche contre l'Allemagne, il est dans les traces de Yamal en ce qui concerne les passes décisives.

Meilleur ratio du top 10 pour Cherki

En déposant son ballon sur la tête de Kolo Muani, Rayan Cherki a signé sa 21e offrande de la saison, revenant à une longueur de l'ailier du FC Barcelone. Ce dernier truste les statistiques chez les joueurs de moins de 21 ans avec 43 actions décisives (21 buts, 22 passes). Il est suivi par le Lyonnais qui, avec 34 actions décisives, s'invite à la table des grands espoirs du football européen. D'ailleurs, si l'on s'en tient au ratio, Rayan Cherki est loin devant, avec 0,76 but ou passe par match. Dans ce classement, un autre joueur de l'OL s'invite dans le top 10 avec Malick Fofana. Gêné par des blessures, l'ailier a joué 42 matchs, inscrivant 11 buts et délivrant cinq passes. De quoi le propulser neuvième chez les joueurs de moins de 21 ans les plus décisifs. Tout sauf une surprise de voir les deux joueurs courtisés cet été.