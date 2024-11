Nommé au poste de directeur technique, Matthieu Louis-Jean évoque ses nouvelles fonctions au sein du club lyonnais.

Il grimpe dans la hiérarchie. Tout juste nommé directeur technique, Matthieu Louis-Jean a désormais davantage de missions à l'Olympique lyonnais. “Mon nouveau rôle est celui de directeur technique. Je suis désormais en charge de la vision technique du club, que ce soit pour l’équipe première, la réserve ou l’Academy", explique sur le site officiel de l'OL l'ancien directeur du recrutement. "Nous avons de nombreux challenges face à nous et je souhaite que nous puissions y répondre collectivement, en équipe, avec l’ensemble de la cellule sportive, en lien avec John Textor, Michael Gerlinger, le directeur football d’Eagle, Jean Sudres qui devient directeur juridique et administratif sportif, ainsi que Benjamin Charier qui est désormais responsable du recrutement", poursuit-il.

Un travail d'équipe

Et d'ajouter : "Cette planification collective, cette transversalité, c’est primordial pour nous, nous devons mettre nos expériences communes et complémentaires au service du club, de notre entraineur Pierre (Sage) et son staff, de nos joueurs.” Matthieu Louis-Jean qui a débarqué dans le Rhône à l'été 2023, insiste sur le rôle des différentes composantes du club. “Nous prenons des décisions ensemble en confrontant nos expériences et idées. Prendre des décisions seul me semble être un fonctionnement désuet en plus d’être risqué, il suffit de voir la quantité de données et de paramètres qui rentrent en compte aujourd’hui dans la gestion d’une cellule sportive", insiste-t-il.

Et de poursuivre : "Je crois que les meilleures décisions se prennent toujours avec l’unanimité de personnes compétentes dans leur domaine. Par mon expérience et mon expertise technique, je pense pouvoir aider le club à atteindre ses objectifs, mais c’est aussi grâce à l’expertise sportive, financière, juridique et administrative de la cellule qu’on ira dans la bonne direction.”

Toujours le recrutement en ligne de mire

Même s'il change de fonction, Matthieu Louis-Jean ne va pas pour autant abandonner le recrutement qui "reste le cœur de mon métier, ainsi qu’une des grandes priorités du club. Benjamin Charier prend la responsabilité de la cellule de recrutement. Il sera en charge de la gestion quotidienne et opérationnelle du scouting, mais aucun joueur ciblé mis en avant par la cellule ne sera recruté sans que je l’observe également." Et de conclure : "Il n’y aurait pas de sens pour moi de définir une stratégie sans participer à sa mise en pratique. Je continuerai ainsi de gérer le mercato.”