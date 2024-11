D'après la presse anglaise, le Parc OL recevra les finales des coupes d'Europe de rugby en 2027. Sa candidature aurait devancé celle de Rome.

Le rugby a le vent en poupe au Parc OL. En automne 2023, la Coupe du monde a accaparé le stade de l'Olympique lyonnais. Les Bleus y ont aussi reçu l'Angleterre lors du VI Nations en mars dernier. En juin 2025, c'est le championnat de France qui posera ses valises à Décines pour les demi-finales du Top 14, les vendredi 20 et samedi 21 juin.

Mais le programme du ballon ovale dans l'enceinte décinoise ne s'arrête pas là. En effet, selon la presse britannique, notamment le quotidien anglais The Telegraph, elle recevra en mai 2027 les finales des coupes d'Europe, à savoir la Champions Cup et de la Challenge Cup. Il s'agit des équivalents de la Ligue des champions et de la Ligue Europa au rugby.

Ce serait la deuxième fois pour le Parc OL

Rome aussi convoitait cet événement, mais la candidature française aurait visiblement davantage séduit les organisateurs. Il faut dire que Lyon a déjà reçu les meilleures formations européennes en 2016. Montpellier avait remporté la plus petite compétition contre les Harlequins (26-19), tandis que le Racing 92 s'était incliné dans l'autre finale face aux Saracens (21-9).